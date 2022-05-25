Активист Пюнхан Керимли заявил в суде о своей невиновности

25 мая 2022, 17:51

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Суд над активистом партии Народного фронта Азербайджана Пюнханом Керимли, который после депортации из Германии был арестован по делу о наркотиках, начался сегодня в Баку. Активист не признал себя виновным и назвал уголовное преследованием политическим мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, был помещен под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Керимли. На процесс не пропустили журналистов и правозащитников, наблюдать за ним смог только отец активиста Вахид Керимов.

«Только меня пустили в зал. Моего сына держали в зале в наручниках в стеклянной клетке. Он отверг предъявленное ему обвинение. Конечно же, это ложно обвинение. Пюнхан сказал, что его арестовали из-за участия в протестных акциях в Германии против правительства Азербайджана. Его арестовали спустя два месяца после высылки из Германии. Что, за эти два месяца он стал наркобароном? Откуда у него взялись наркотики? Полиция говорит, что он приобрел их у неустановленного лица. Чего же они не установили это лицо? Все это вымысел»,- сказал Вахид Керимов корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат в суде ходатайствовал о том, чтобы закрыть дело или освободить обвиняемого из-под стражи на период судебного следствия, но суд отказался это сделать. «Никаких достоверных доказательств против Пюнхана Керимли нет, свидетелями фактически являются только полицейские. Мы просили суд, прекратить уголовное преследование по оправдательным основаниям, а если это ходатайство не будет удовлетворено, перевести его на период следствия хотя бы под домашний арест, с учетом его личности, отсутствия ранее судимости. Держать его в изоляции до завершения судебного следствия нет никакой необходимости», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джавад Джавадов.

Суд, однако, оставил без удовлетворения оба ходатайства и назначил слушания по существу на 1 июня.

Активист общественной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов подтвердил, что на процесс не были допущены правозащитники и журналисты. «Это открытый процесс, но его фактически проводят в закрытом режиме. Объяснение этого ковидными ограничениями неуместно, поскольку суточный прирост новых случаев по стране составляет однозначные числа. Кроме того, на другие процессы всех желающих пускают. Это нарушение гласности суда», - сказал Ахмедов.

За сутки в Азербайджане выявлено 9 фактов заражения коронавирусом, при этом пятеро излечились, умерших нет, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» 25 мая в Оперативном штабе при Кабинете министров страны. На сегодня число активных больных составляет 53 человека. За последние сутки в стране проведено 3 290 тестов, сказали в ведомстве.

Зафар Ахмедов раскритиковал предъявленные Керимли обвинения. «Пюнхан Керимли - один из пяти активистов, высланных из Германии, которые были арестованы по уголовным обвинениям с осени прошлого года. Все они участвовали там в протестных акциях против правительства Азербайджана с целью привлечения внимания международной общественности. У нас есть веские основания, что их арестовали по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям. Судебные процессы над другими активистами еще не начались. Еще одного активиста Зию Ибрагимли задержали 19 мая сразу по прибытии из Германии. Его арестовали на 30 суток в административном порядке якобы из-за имеющегося долга. Мы отслеживаем его дело тоже», - сказал Ахмедов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям отказались от комментариев относительно дела Пюнхана Керимли. Представители стороны обвинения также оказались не доступны для комментариев.

В ПНФА также считают, что Керимли арестован по политическим мотивам. "Пюнхан Керимли, будучи молодым членом нашей партии, активно участвовал в ее деятельности. Он был участником многих протестных акций в защиту политзаключенных. За это его не раз подвергали задержаниям, предупреждали, требовали прекратить политическую деятельность. В надежде избежать репрессий он уехал в Европу, где продолжил политическую деятельность", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член президиума партии Фуад Гахраманлы.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".