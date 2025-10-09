Волонтеры обнаружили следы ранее выброшенного мазута в Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Слои ранее выброшенного мазута обнаружены в Тамани, для уборки не хватает волонтеров, сообщил штаб "Дельфины". Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов и уборке защитного вала в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября волонтеры штаба "Дельфин" сообщили о новых выбросах мазута в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска. За один день они собрали более полутора сотен мешков.

Волонтеры штаба "Дельфины" сообщили свежую сводку на 8 октября. "На участке от порта на восток (500 метров в сторону мыса Железный Рог) выбросы мазута прекратились. Однако на берегу всё ещё остаётся мазут, а в линии прибоя обнаружен ранее выброшенный мазут", - рассказали волонтеры в своем Telegram-канале.

"Думаю, вы вчера были в ужасе от количества выброшенного мазута шестого числа. Но это еще не все: оказывается, его намного больше. Видите, вот они слои, которые находились под песком в линии прибоя. Это требует срочной, немедленной уборки. Волонтеров сейчас очень мало. Нам нужны каждые руки", - проинформировал штаб в видео.

В свою очередь, 8 октября по результатам ежедневного мониторинга береговой линии оперативный штаб Краснодарского края заявил, что "в Анапе со 2 по 7 октября новых выбросов мазута не обнаружено".

"На заключительном участке анапского побережья - косе между станицей Благовещенской и селом Витязево - продолжаются работы по демонтажу защитного сооружения. Всего вдоль береговой линии в Анапе демонтировали 17,5 километра защитных сооружений, возведенных вдоль уреза воды зимой 2025 года для защиты основной территории пляжей от выбросов нефтепродуктов", - отчитался оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.