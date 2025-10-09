Волонтеры обнаружили следы ранее выброшенного мазута в Кубани
Слои ранее выброшенного мазута обнаружены в Тамани, для уборки не хватает волонтеров, сообщил штаб "Дельфины". Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов и уборке защитного вала в Анапе.
Как писал "Кавказский узел", 7 октября волонтеры штаба "Дельфин" сообщили о новых выбросах мазута в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска. За один день они собрали более полутора сотен мешков.
Волонтеры штаба "Дельфины" сообщили свежую сводку на 8 октября. "На участке от порта на восток (500 метров в сторону мыса Железный Рог) выбросы мазута прекратились. Однако на берегу всё ещё остаётся мазут, а в линии прибоя обнаружен ранее выброшенный мазут", - рассказали волонтеры в своем Telegram-канале.
"Думаю, вы вчера были в ужасе от количества выброшенного мазута шестого числа. Но это еще не все: оказывается, его намного больше. Видите, вот они слои, которые находились под песком в линии прибоя. Это требует срочной, немедленной уборки. Волонтеров сейчас очень мало. Нам нужны каждые руки", - проинформировал штаб в видео.
В свою очередь, 8 октября по результатам ежедневного мониторинга береговой линии оперативный штаб Краснодарского края заявил, что "в Анапе со 2 по 7 октября новых выбросов мазута не обнаружено".
"На заключительном участке анапского побережья - косе между станицей Благовещенской и селом Витязево - продолжаются работы по демонтажу защитного сооружения. Всего вдоль береговой линии в Анапе демонтировали 17,5 километра защитных сооружений, возведенных вдоль уреза воды зимой 2025 года для защиты основной территории пляжей от выбросов нефтепродуктов", - отчитался оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.
Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
