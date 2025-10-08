Новые выбросы мазута зафиксировали волонтеры в Темрюкском районе

Волонтеры штаба "Дельфин" сообщили о новых выбросах мазута в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска. За один день они собрали более полутора сотен мешков.

Как писал "Кавказский узел", работу по очистке берега Анапы и Тамани нельзя считать законченной - на берегу находится мазут, скрытый слоем песка, а неубранные выбросы могут снова попасть в воду и впоследствии оказаться на другом участке побережья, считают волонтеры. Риск новых выбросов сохраняется как минимум до установки коффердамов, указал эколог. Штаб "Дельфины" сообщил, что с 1 октября остается без поддержки госструктур, активная работа по уборке мазута в Темрюкском районе будет таким образом прекращена. На участке от мыса Тузла до мыса Панагия около семи километров испачканного мазутом каменистого берега, на уборку которого силами волонтеров потребуется полгода. Но рапорты властей об очистке побережья от мазута породили недоверие в обществе к данным волонтеров, которые занимаются уборкой берега в Темрюкском районе. 5 октября волонтеры сообщили, что защитный вал на Бугазской косе засыпан песком и не выполняет свои функции защиты от мазута.

Эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале сообщил 7 октября, что волонтеры штаба "Дельфин" обнаружили в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска новые выбросы жидкого мазута. Пятна достигают размера до 30 сантиметров, консистенция текучая. За одну лишь смену они собрали 112 мешков, после чего им на смену заступила вторая смена.

По его словам, найдены две замазученные птицы, причем волонтеры отметили, что "таких грязных птиц они не встречали с апреля". Птиц передали в реабилитационный центр "Жемчужная".

Вечером 7 октября волонтеры штаба "Дельфин" сообщил, что уже собрали уже 167 мешков с загрязненным песком. "Покрытие берега - обильное. У порта песок с зеленым оттенком (обратили внимание - выясняем причину", - написали они.

Оперативный штаб Краснодарского края уже после публикации волонтеров написал, что на берегу около поселка Волна на участке в два километра от порта "Тамань" до середины Махлаевского спуска были обнаружены новые выбросы фрагментов нефтепродуктов - в основном жидкие текучие фракции диаметров от одного до 30 сантиметров.

На момент публикации оперштаба в официальном телеграм-канале проведена очистка участка в один километр, собрано 180 мешков загрязненного песка. При этом в сообщении не уточняется, кто конкретно собрал упомянутые мешки.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

С конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута, по данным на 27 февраля, штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось.

