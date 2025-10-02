Волонтеры сочли преждевременным отказ поддерживать уборку мазута в Тамани

На участке от мыса Тузла до мыса Панагия около семи километров испачканного мазутом каменистого берега, на уборку которого силами волонтеров потребуется полгода. Но рапорты властей об очистке побережья от мазута породили недоверие в обществе к данным волонтеров, которые занимаются уборкой берега в Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", работу по очистке берега Анапы и Тамани нельзя считать законченной - на берегу находится мазут, скрытый слоем песка, а неубранные выбросы могут снова попасть в воду и впоследствии оказаться на другом участке побережья, считают волонтеры. Риск новых выбросов сохраняется как минимум до установки коффердамов, указал эколог. Штаб "Дельфины" сообщил, что с 1 октября остается без поддержки госструктур, активная работа по уборке мазута в Темрюкском районе будет таким образом прекращена.

Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. Оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае отчитался о стабилизации обстановки и отсутствии новых выбросов нефтепродуктов, чем объяснил отказ от привлечения волонтеров.

По словам лидера волонтерского штаба "Дельфины" Александра Кирпы, помощь со стороны государственных структур была ограниченной. С мая и до конца сентября волонтёрам предоставляли размещение в гостинице и обеды, но завтраки и ужины не включались. "Больше никакой помощи от краевой администрации не поступало", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Районная администрация несколько раз привозила продукты: овощи (до 100 кг), тушёнку и кашу по 30 кг, выделила 80 литров бензина. "Совместно с частной компанией власти помогали вывозить мазутные мешки из точек эвакуации, которые мы собирали. Всё остальное мы делали своими силами", — говорит Кирпа.

Местные власти лишь забирали мешки с точек эвакуации и доставляли их на полигон, тогда как основная работа по очистке оставалась на волонтёрах, уточнил он.

По его словам, власти объяснили отказ от дальнейшей поддержки отсутствием федерального финансирования, сообщив, что Краснодарский край уже израсходовал 285 миллионов рублей на всех волонтёров побережья, и "компенсировать затраты власти не собираются". По словам Кирпы, чиновники ссылаются на заявления главы МЧС о выделении средств из резервного фонда, но распределение и контроль остаются за краевым министерством ГО и ЧС.

По словам Кирпы, добровольцы теперь практически не получают помощи от местных жителей. "На сегодняшний день народная помощь находится на минимальном уровне, в основном она исходит от волонтёров, которые уже были у нас на уборке. Причина проста: куда бы я ни пошёл и с кем бы ни разговаривал, все очень удивляются тому, что мазут ещё присутствует. В средствах массовой информации и в сообщениях от правительства говорилось, что всё уже убрано. На деле это оказалось неправдой. Сформировали мнение у людей, что море и побережье уже полностью зачищены. Поэтому большинство либо неохотно, либо с недоверием относятся к информации о том, что проблема сохраняется", - сказал он.

Чтобы убрать один квадратный метр каменистого берега, уходит целый рабочий день одного человека. Остатки мазута сохраняются на участке от мыса Тузла до мыса Панагия — около восьми километров

Сейчас штаб "Дельфины" работает в режиме мониторинга и уборки. Волонтёры следят за состоянием побережья в посёлках Волна и Веселовка, а также в районе села Дедеркой. "Чтобы убрать один квадратный метр каменистого берега, уходит целый рабочий день одного человека. Остатки мазута сохраняются на участке от мыса Тузла до мыса Панагия — около восьми километров", — говорит он, подсчитав что на уборку этой территории у их штаба, если они продолжат работу, уйдет не менее полугода.

Режим мониторинга подразумевает, что добровольцы регулярно выходят на берег, осматривают его, фиксируют новые выбросы мазута, собирают и вывозят их на доступные точки, куда может подойти техника. Однако в настоящий момент команда состоит всего из десяти человек и полностью самофинансируется, резюмирует лидер штаба "Дельфины".

Мне пришлось взять кредит на пять лет, чтобы выкупить вездеход. По обещаниям властей, после работ они должны были вернуть деньги, но этого не произошло

Кирпа также сообщил о задолженности перед банками, связанной с покупкой вездехода для работы на труднодоступных участках. "Лично моя задолженность превышает 600 тысяч рублей. Сейчас осталось выплатить около 344 тысяч. Мне пришлось взять кредит на пять лет, чтобы выкупить вездеход. По обещаниям властей, после работ они должны были вернуть деньги, но этого не произошло", - Кирпа подчеркивает, что без этого вездехода было бы невозможно собрать весь мазут, который они собрали, и доставить его туда, где могли его загрузить на машины МЧС и вывезти на полигон.

Он объясняет, что вездеход был необходим, так как МЧС предоставляло машины, которые не могли работать на скалистом берегу высотой 20-40 метров. "Иначе работа по вывозу мазута просто встала бы", — говорит лидер волонтёрского штаба.

Кирпа рассказывает, что на участке протяжённостью около 800 метров на мысе Тузла за последнюю неделю волонтерами штаба было вывезено 40–50 тонн мазута с примесью песка и ракушечника. Несмотря на многократную очистку, мазут остаётся ещё на семи километрах побережья. По подсчётам Кирпы, при нынешнем составе группы (10 человек) и темпе работы уборка этого участка займёт не менее шести месяцев.

В начале катастрофы на Тузле работали МЧС и волонтёры около недели-полторы, в посёлках Волна и Озеро Солёное — несколько недель. Основная очистка последних месяцев велась в этой локации только силами "Дельфинов". "Кубань-спас" помогал лишь дежурной сменой из 3–4 человек. По мнению Кирпы, в зимние сезоны работы по очистке должны продолжаться, так как в штормовые периоды мазут вновь будет выбрасываться на побережье.

"То, что мы не успеваем собирать, море утаскивает назад. И сколько еще там мазута, неизвестно", - говорит Александр Кирпа. Он отметил, что волонтеры собирают не только новый, но и старый мазут от аварии 2007 года, который не был собран и имеет почти через 20 лет уже рыхлую консистенцию.

Участница ликвидации разлива в штабе "Сети, сито, лопата" Жанна Рыбак рассказала, что их команда также сталкивается с ограниченной поддержкой властей, жильем, едой и снаряжением волонтеры обеспечивают себя самостоятельно.

По её словам, на Бугазской косе, где работают волонтеры штаба "Сети, сито, лопата", ещё много работы, и волонтёров там явно не хватает. Штаб "Сети" не пересекался с "Дельфинами". Местное население оказывает небольшую помощь, но основной труд выполняют сами добровольцы без какого-либо внимания и интереса властей к их деятельности.

Эколог Валерий Бриних предупреждает, что если работы не довести до конца, неизвестное количество мазута останется в песке и будет продолжать отравлять море, вредя флоре, фауне и людям, воспринимающим побережье как курорт.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".