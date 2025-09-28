Штаб "Дельфины" сообщил о вынужденном прекращении уборки мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 1 октября волонтерский штаб "Дельфины" остается без поддержки госструктур, волонтеры сообщили о прекращении активной работы по уборке мазута в Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла. С начала августа волонтеры штаба "Дельфины" собрали на пляжах Тамани около 600 мешков нефтепродуктов, ситуация с выбросами на некоторых участках катастрофическая, а вывезенный загрязненный песок просто лежит на полигоне кучами.

С 1 октября 2025 года штаб "Дельфины" остался без поддержки государственных структур, сообщил штаб в своем Telegram-канале. "Мы вынуждены перейти в дежурный режим работы. Нет возможности содержать группы волонтёров за свой счёт. Народная помощь минимальна. Личные средства израсходованы, а личная задолженность перед кредитными организациями уже превысила 600 000 рублей. Я делал всё, что было в моих силах. Старался и помогал, как мог. Но всему есть предел", - сообщил руководитель штаба "Дельфины" Александр Кирпа.

"Сейчас штаб будет работать только в режиме мониторинга и поиска спонсоров и доброжелателей, чтобы возобновить полноценные работы по сбору мазута", - отметил он, поблагодарив всех, кто помогал за все время работы. "Только с вашей помощью нам удалось спасти основное побережье Темрюкского района", - говорится в публикации от 26 сентября.

Эта запись набрала в Telegram-канале штаба, на который подписан 621 человек, семь комментариев. "Ох, рано закрывать, рано. Надо дождаться установки коффердамов, откачки оттуда оставшегося мазута, пережить зимние шторма... а только после этого решать, закрывать или оставлять", - написала Екатерина Кондратюк.

"Катастрофа государственного масштаба, а они считает, что само пройдёт? Деньги кому надо ушли, а волонтёры обойдутся", - возмутилась Ольга Че.

Остальные пользователи поблагодарили волонтеров за работу. "Спасибо вам огромное за ваше неравнодушие и труд", - написала Дина.

"Спасибо за ваш невероятный и героический труд, и очень жаль, что так происходит. Вы сделали невероятное", - прокомментировал пользователь с ником Товарищ Волк.

Сейчас штаб продолжает работу. "Снова и снова мы натыкаемся на мазут в районе мыса Тузла. Он повсюду, стоит только копнуть, и плюшки мазута тут как тут. Продолжаем копать, времени в обрез, первое октября не за горами. Что дальше? Неизвестность", - говорится в сегодняшнем сообщении.

"Кавказский узел" писал, что данные волонтеров не раз входили в противоречие с официальными отчетами, согласно которым выбросов мазута на побережье нет. Так, у поселка Волна волонтеры штаба "Дельфины" зафиксировали мазутное пятно, а после выбросы на берег. Они попросили помощи местных жителей в уборке новых мазутных пятен. При этом оперштаб не фиксировал на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".