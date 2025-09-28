×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:02, 28 сентября 2025

Штаб "Дельфины" сообщил о вынужденном прекращении уборки мазута

Собранные мешки с мазутом на мысе Тузла. Скриншот видео штаба "Дельфины" от 26.09.25, https://t.me/shtab_delfin/1235

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 1 октября волонтерский штаб "Дельфины" остается без поддержки госструктур, волонтеры сообщили о прекращении активной работы по уборке мазута в Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла. С начала августа волонтеры штаба "Дельфины" собрали на пляжах Тамани около 600 мешков нефтепродуктов, ситуация с выбросами на некоторых участках катастрофическая, а вывезенный загрязненный песок просто лежит на полигоне кучами.

С 1 октября 2025 года штаб "Дельфины" остался без поддержки государственных структур, сообщил штаб в своем Telegram-канале. "Мы вынуждены перейти в дежурный режим работы. Нет возможности содержать группы волонтёров за свой счёт. Народная помощь минимальна. Личные средства израсходованы, а личная задолженность перед кредитными организациями уже превысила 600 000 рублей. Я делал всё, что было в моих силах. Старался и помогал, как мог. Но всему есть предел", - сообщил руководитель штаба "Дельфины" Александр Кирпа.

"Сейчас штаб будет работать только в режиме мониторинга и поиска спонсоров и доброжелателей, чтобы возобновить полноценные работы по сбору мазута", - отметил он, поблагодарив всех, кто помогал за все время работы. "Только с вашей помощью нам удалось спасти основное побережье Темрюкского района", - говорится в публикации от 26 сентября.

Эта запись набрала в Telegram-канале штаба, на который подписан 621 человек, семь комментариев. "Ох, рано закрывать, рано. Надо дождаться установки коффердамов, откачки оттуда оставшегося мазута, пережить зимние шторма... а только после этого решать, закрывать или оставлять", - написала Екатерина Кондратюк.

"Катастрофа государственного масштаба, а они считает, что само пройдёт? Деньги кому надо ушли, а волонтёры обойдутся", - возмутилась Ольга Че.

Остальные пользователи поблагодарили волонтеров за работу. "Спасибо вам огромное за ваше неравнодушие и труд", - написала Дина.

"Спасибо за ваш невероятный и героический труд, и очень жаль, что так происходит. Вы сделали невероятное", - прокомментировал пользователь с ником Товарищ Волк.

Сейчас штаб продолжает работу. "Снова и снова мы натыкаемся на мазут в районе мыса Тузла.  Он повсюду, стоит только копнуть, и плюшки мазута тут как тут.  Продолжаем копать, времени в обрез, первое октября не за горами. Что дальше? Неизвестность", - говорится в сегодняшнем сообщении.

"Кавказский узел" писал, что данные волонтеров не раз входили в противоречие с официальными отчетами, согласно которым выбросов мазута на побережье нет. Так, у поселка Волна волонтеры штаба "Дельфины" зафиксировали мазутное пятно, а после выбросы на берег. Они попросили помощи местных жителей в уборке новых мазутных пятен. При этом оперштаб не фиксировал на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:04, 29 сентября 2025
Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:57, 29 сентября 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
09:56, 29 сентября 2025
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае
Все события дня
Новости
Многоэтажка на улице Героев Разведчиков. Сентябрь 2025 года. Фото: https://t.me/chpkrasnodara/67462
12:54, 29 сентября 2025
Жители многоэтажки в Краснодаре пожаловались на канализационные стоки
09:56, 29 сентября 2025
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае
04:59, 29 сентября 2025
Бывший судья из Краснодара обвинен в захвате сельскохозяйственного предприятия
Система оповещения. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:00, 29 сентября 2025
Власти Кубани на фоне атак БПЛА анонсировали проверку систем оповещения
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:02, 28 сентября 2025
Боец из Новороссийска убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Чингиз Ахмадов. Фото: стопкадр из Инстаграма Чингиза Ахмадова - https://www.instagram.com/tv/CAYAe7UIL1h/?utm_source=ig_web_copy_link** Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

Нацпарк "Приэльбрусье". Фото пресс-службы нацпарка: http://эльбруспарк.рф/?Page=gallery&act=show_razdel&id=3
29 сентября 2025, 08:58
Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Нарек Оганян. Фото: https://news.am/rus/news/906670.html
29 сентября 2025, 06:58
Арестован подозреваемый в убийстве главы Паракара

Оружие, из которого, как считают следователи, был застрелен Володя Григорян. Фото: Следственный комитет Армении https://t.me/committeearm/740
28 сентября 2025, 11:44
Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве главы Паракара

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше