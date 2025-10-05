×

Кавказский узел

20:42, 5 октября 2025

Состояние защитного вала на Бугазской косе обеспокоило волонтеров

Состояние защитного вала на Бугазской косе. Скриншот фото штаба "Сети, сито, лопата" от 05.10.25, https://t.me/setisitolopata/1610?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защитный вал на Бугазской косе засыпан песком и не выполняет функции защиты берега от мазута, заявили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", работу по очистке берега Анапы и Тамани нельзя считать законченной - на берегу находится мазут, скрытый слоем песка, а неубранные выбросы могут снова попасть в воду и впоследствии оказаться на другом участке побережья, считают волонтеры. Риск новых выбросов сохраняется как минимум до установки коффердамов, указал эколог. Штаб "Дельфины" сообщил, что с 1 октября остается без поддержки госструктур, активная работа по уборке мазута в Темрюкском районе будет таким образом прекращена. На участке от мыса Тузла до мыса Панагия около семи километров испачканного мазутом каменистого берега, на уборку которого силами волонтеров потребуется полгода. Но рапорты властей об очистке побережья от мазута породили недоверие в обществе к данным волонтеров, которые занимаются уборкой берега в Темрюкском районе.

Волонтерский штаб "Сети, сито, лопата" опубликовал фотографии защитного вала, который был сделан в целях защиты берега от мазутных выбросов. "На незначительной части Бугазской косы его сделали. Очевидно, что свою функцию он давным-давно не выполняет. Выглядит это все заброшенным и забытым. Немногочисленные летние шторма "разбили" вал. Многочисленные осенние и зимние шторма завершат работу, если об этом не напомнить. Сети, покрывающие вал, частично замело песком практически полностью, частично слизало к прибою, частично держатся", - говорится в сообщении штаба.

Волонтеры спросили совета у комментаторов, что делать с валом. "Сами мы это, я так понимаю, убирать не имеем право. С другой стороны, валы сейчас разбирают где-то километрах в 20 от этой точки", - написали они.

Сообщение в Telegram-канале, у которого насчитывается 1089 подписчиков, набрало к 20.44 14 комментариев.

"Я бы слил информацию в оперштаб и в "Кубаньспас".  Типа "вы там забыли небольшое пластиково-мазутное загрязнение в особо охраняемой территории", - написал Евгений Шиховцев.

"Савельеву только не показывайте, ведь мазута нет, но вы держитесь", - отметил Петр Михальченко.

Правительство России по итогам заседания штаба по ликвидации разлива мазута под руководством министра транспорта России Виталия Савельева отчиталось о том, что с начала работ очищено более 1,3 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. "Собрано более 182,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Водолазы регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов танкеров - утечек нефтепродуктов не обнаружено. Завершаются работы по погружению и монтажу свай направляющих палов в месте установки коффердамов", - говорится в сообщении от 3 октября.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

