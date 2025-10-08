×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
07:31, 8 октября 2025

Пожар произошел в Ростовской области после атаки беспилотников

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На территории предприятия в Ростовской области в результате атаки беспилотников произошел пожар, люди не пострадали. В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в аэропортах Волгограда и Ставрополя были введены ограничения на прием и отправление авиарейсов. Это сделано из-за небезопасности полетов, пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В Ставропольском крае была объявлена угроза атаки беспилотников.

Минувшей ночью военные уничтожили и перехватили беспилотники в Каменском и Сальском районах Ростовской области, сообщил в 05.58 мск в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, не уточнив число сбитых дронов.

"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", - написал он.

В аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Волгоград", - написал он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в 06.24 мск объявил об отмене угрозы атаки беспилотников. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - сообщил чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, 1 октября атаки беспилотников были зафиксированы в трех районах Ростовской области. В результате на территории промышленного объекта произошел пожар, а жители нескольких поселков остались без света.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.

Автор: "Кавказский узел"

