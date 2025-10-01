Энергоснабжение поселков в Ростовской области нарушено после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселков в двух районах Ростовской области остались без света в результате атаки беспилотников, электричество подано в дома по резервной схеме.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 сентября в пяти районах Ростовской области (Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском) были зафиксированы атаки беспилотников, в результате произошли природные пожары. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 12 беспилотников.

Минувшей ночью были уничтожены и перехвачены беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, в результате атаки были "обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов". "Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме", - написал чиновник в 06.18 мск, не уточнив число поселков и их названия.

Кроме того, "из-за падения БПЛА" на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле, отметил Слюсарь. "Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 27 сентября атаки беспилотников были зафиксированы в шести районах Ростовской области: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском. В Тарасовском районе произошел пожар на газораспределительной станции. Люди не пострадали, сообщил губернатор. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты в ту ночь в Ростовской области.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.