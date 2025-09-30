19 беспилотников сбиты на юге России
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили 12 беспилотников в Ростовской области и семь в Волгоградской. Росавиация отменила ограничения на полеты, которые были введены в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя.
Как писал "Кавказский узел", в пяти районах Ростовской области ночью зафиксированы атаки беспилотников, в результате произошли природные пожары. В Волгоградской области после атак дронов также произошли возгорания сухой растительности, нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов. По данным властей, раненых нет.
В аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя минувшей ночью были введены ограничения на полеты. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил запрет необходимостью обеспечения безопасности полетов.
В течение прошедшей ночи перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе 12 в Ростовской области и семь в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны обезврежены за пределами ЮФО: в Воронежской, Белгородской и Курской областях.
Ограничения на прием и отправление самолетов в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя сняты, сообщил в 05.47 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - отметил он.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.