Введены ограничения на работу трех аэропортов на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя.

Около 00.00 мск сегодня, 30 сентября, были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он традиционно отметил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Позднее, около 02.00 мск он также сообщил, что введены ограничения еще в трех аэропортах, в числе которых воздушные гавани Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское).

Напомним, что с 1990-х годов ведутся разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград". Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев. На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.

