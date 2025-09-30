Пожары произошли в двух регионах ЮФО после атак дронов

В пяти районах Ростовской области ночью зафиксированы атаки беспилотников, в результате произошли природные пожары. В Волгоградской области после атак дронов также произошли пожары, нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября беспилотники были сбиты в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых не было.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате атаки в Чертковском районе "в поле загорелась трава", отметил чиновник. "Огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы. Никто из людей не пострадал", - написал он в 05.47 мск.

В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов

В Волгоградской области также зафиксирована "массированная атака" беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет", - приводятся его слова в публикации, размещенной в 06.51 мск в телеграм-канале администрации области.

Напомним, в ночь на 27 сентября атаки беспилотников были зафиксированы в шести районах Ростовской области: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском. В Тарасовском районе произошел пожар на газораспределительной станции. Люди не пострадали, сообщил губернатор. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты в ту ночь в Ростовской области.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.