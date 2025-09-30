×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:23, 30 сентября 2025

Пожары произошли в двух регионах ЮФО после атак дронов

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В пяти районах Ростовской области ночью зафиксированы атаки беспилотников, в результате произошли природные пожары. В Волгоградской области после атак дронов также произошли пожары, нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября беспилотники были сбиты в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых не было.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате атаки в Чертковском районе "в поле загорелась трава", отметил чиновник. "Огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы. Никто из людей не пострадал", - написал он в 05.47 мск.

В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов

В Волгоградской области также зафиксирована "массированная атака" беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет", - приводятся его слова в публикации, размещенной в 06.51 мск в телеграм-канале администрации области.

Напомним, в ночь на 27 сентября атаки беспилотников были зафиксированы в шести районах Ростовской области: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском. В Тарасовском районе произошел пожар на газораспределительной станции. Люди не пострадали, сообщил губернатор. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты в ту ночь в Ростовской области.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:43, 30 сентября 2025
Введены ограничения на работу трех аэропортов на юге России
22:19, 29 сентября 2025
Суд обязал Саакашвили возместить три миллиона долларов в бюджет Грузии
19:04, 29 сентября 2025
1
 Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
1
 Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Все события дня
Новости
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны https://contract.mil.ru
10:44, 28 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7500
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:47, 27 сентября 2025
Пожар произошел в Ростовской области после атаки дронов
Виктор Момотов. Фото с сайта Верховного суда России https://www.vsrf.ru/about/structure/persons/363/
03:49, 27 сентября 2025
Судья Момотов ушел в отставку после иска Генпрокуратуры
02:10, 26 сентября 2025
Аэропорт Волгограда приостановил работу
Виктор Момотов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
00:12, 26 сентября 2025
Конфискация активов Виктора Момотова продемонстрировала фактическую зависимость судей от власти
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
30 сентября 2025, 03:42
Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов

Флаг с портретом Рамзана Кадырова на могиле генерала Ермолова. Кадр видео Макс Дивнич / Telegram
29 сентября 2025, 21:53
Флаг с портретом Кадырова снят на видео возле могилы Ермолова

Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапаяна

Нацпарк "Приэльбрусье". Фото пресс-службы нацпарка: http://эльбруспарк.рф/?Page=gallery&act=show_razdel&id=3
29 сентября 2025, 08:58
Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше