ЕСПЧ признал нарушение прав Ялчина Иманова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал неправомерным исключение азербайджанского юриста Ялчина Иманова из Коллегии адвокатов и обязал правительство Азербайджана выплатить ему 12 тысяч евро компенсаций.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал процедуру прекращения его адвокатского статуса. Незадолго до этого Иманов сообщил, что замглавы движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов, осужденный по "Нардаранскому делу", подвергся пыткам в тюрьме. По итогам многочисленных судебных разбирательств в феврале 2019 года суд утвердил исключение Иманова из коллегии адвокатов. В октябре 2019 года Верховный суд Азербайджана окончательно утвердил лишение Иманова адвокатских полномочий.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня 7 объявил решение по жалобе Ялчина Иманова, который заявлял о неправомерном исключении его из Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как установил суд, полномочия адвоката были прекращены на основании жалобы руководства Пенитенциарной службы Азербайджана после того, как Иманов предал огласке информацию о пытках его подзащитного в заключении - служба усмотрела в этом «удар по своей репутации». Жалобы Гусейнова на пытки так не были объективно расследованы, а Гянджинский административно-экономический суд 22 февраля 2019 года прекратил адвокатскую практику Иманова.

Заявления адвоката прессе касались вопроса, представляющего общественный интерес, и его целью было информирование граждан, отмечается в постановлении ЕСПЧ. Суд сослался на «особую гарантию свободы выражения мнения», которую дает статус адвоката, поскольку адвокаты служат «посредниками между обществом и судами при отправлении правосудия». Судами в Азербайджане заявления Иманова о пытках его подзащитного были необоснованно расценены как «давление на суд» (при рассмотрении жалоб Гусейнова на пытки), национальные суды также не учли общественную значимость заявлений адвоката и необходимость расследования обнародованной им информации. Также ЕСПЧ обратил внимание, что сотрудники пенитенциарного учреждения сами не предприняли никаких правовых действий для расследования утверждений о пытках.

Лишение статуса адвоката является наиболее строгим дисциплинарным взысканием и эта мера противоречит принципу соразмерности, подчеркивается в решении. ЕСПЧ признал нарушение прав Иманова по статьям 10 и 8 Европейской Конвенции прав человека (свобода выражения мнения и право на уважение личной семейной жизни, жилища и корреспонденции) в контексте вмешательства в профессиональную деятельность. Суд постановил выплатить адвокату 10 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и две тысячи евро для возмещения судебных затрат. Комитету министров Совета Европы поручено осуществлять надзор за исполнением решения суда.

Ялчин Иманов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что удовлетворен решением ЕСПЧ, назвав постановление суда в Страсбурге «маленькой победой над большим злом». Вместе с тем он усомнился, что власти в полной мере исполнят решение ЕСПЧ и восстановят его адвокатский статус. При этом юрист подчеркнул, что продолжит усилия для воцарения в Азербайджане «справедливого правосудия».

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.