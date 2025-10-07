×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:04, 7 октября 2025

Алиев поздравил Путина на фоне кризиса в отношениях Москвы и Баку

Ильхам Алиев (справа) и Владимир Путин. Фото: https://haqqin.az/news/362234

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения на фоне ухудшения отношений России и Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний" рейса Баку - Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. В июле 2025 года Алиев заявил о подготовке исков в международные суды, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. О том, как ухудшились отношения Москвы и Баку после авиакатастрофы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сегодня Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

"Владимир Путин поблагодарил за поздравления. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией", - говорится в публикации на русскоязычной версии сайта президента Азербайджана.

Флаги. Иллюстрация
13:08 04.09.2025
Баку и Москва: напряжение нарастает
С конца июля 2025 года политический конфликт между Азербайджаном и Россией вышел на новый виток: Баку пригрозил Москве исками и выразил поддержку Украине, а затем назвал имена виновных в крушении самолета AZAL и вынудил ТАСС отредактировать публикацию. 

Напомним, 3 сентября Путин и Алиев виделись в Пекине на торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, но от беседы воздержались, ограничившись приветствиями. "Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись", - рассказал в тот день Путин.

Он отметил, что "в отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, и есть проблемы". "Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места", - заявил Путин.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

4 сентября российский МИД заявил, что Россия полностью выплатила возмещение за самолет и перечислила страховые выплаты большинству семей погибших. Не следует путать страховые выплаты и компенсации, возразил МИД Азербайджана.

Выплаты компенсаций за поражение иностранного самолета приняты в международных отношениях с условием признания вины за катастрофу. Россия выбрала не признавать вину, а рассматривать крушение лайнера AZAL как несчастный случай, с чем и связаны выплаты по страховкам, указали юристы. 

Автор: "Кавказский узел"

