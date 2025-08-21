Присяжные признали Эльдукаева невиновным в похищении Руссо

Согласно вердикту присяжных, уроженец Чечни Тархан Эльдукаев невиновен в похищении певца Авраама Руссо, но признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых.

Как писал "Кавказский узел", дело уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в марте поступило на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы, но затем было передано в военный суд, так как на момент совершения предполагаемых преступлений Эльдукаев был военнослужащим. По мнению защиты, расследование велось незаконно, так как в материалах дела нет распоряжения руководства Следкома России о его передаче следователю главного следственного управления. 21 мая суд отобрал коллегию присяжных по делу Эльдукаева. Авраам Руссо, признанный потерпевшим, рассказал в судео своем похищении и попытке убийства.

Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году. Ранее ему вменялось и похищение Руссо, затем это обвинение было снято.

Присяжные признали бывшего личного охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева невиновным в покушении на певца Авраама Руссо, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников процесса. "Присяжные признали Эльдукаева невиновным", - сказал собеседник агентства.

Эльдукаев признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых, проинформировало ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Суд присяжных признал виновным Эльдукаева по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении Гуршумовых", - сказал собеседник агентства. Также он указал на то, что Эльдукаев признан невиновным по эпизоду покушения на убийство Авраама Руссо.

Адвокат Эльдукаева считает, что его подзащитный стал инструментом в попытках демонизировать Исмаилова. "Решение присяжных вызывает недоумение. В суде не было установлено никаких фактических доказательств причастности Эльдукаева к этим преступлениям. Эльдукаев стал инструментом в продолжающихся попытках некоторых силовых ведомств демонизировать Исмаилова. И все это незаконное уголовное преследование моего доверителя состоялось только из-за прежнего знакомства и общения с Исмаиловым в 90-х", - сказал приводятся в публикации слова адвоката Руслана Закалюжного.

В ходе прений прокурор убеждал присяжных признать Эльдукаева виновным по всем эпизодам. Защита возражала и представляла доводы о его непричастности и полной невиновности.

За похищение Руссо были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов, которым назначили шесть, пять и семь лет заключения. Позже они были освобождены от наказаний в связи с истечением срока давности. Еще два фигуранта Алексей Трясников и Виталий Джура приговорены к 12 и девяти годам строгого режима за покушение, в ходе которого был расстрелян из автомата автомобиль Руссо. При этом водитель погиб, а сам певец был ранен. Дело Михаила Демкина, которого следствие считает их сообщником, было прекращено в связи с его смертью.

Уроженец Баку Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом, и ему было запрещено в течение трех лет выезжать за пределы страны. В октябре 2018 года Исмаилову, находящемуся в международном розыске, было предъявлено заочное обвинение в организации похищения Авраама Руссо.

