Тархан Эльдукаев обвинен в убийстве конкурента Тельмана Исмаилова

12 сентября 2024, 09:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Тархан Эльдукаев обвинен по делу об убийстве предпринимателя Таира Гуршумова и покушении на его брата Тельмана Гуршумова, совершенных в 1996 году в Москве, согласно версии следствия, по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 4 сентября стало известно, что следователи прекратили уголовное преследование уроженца Чечни Тархана Эльдукаева по делу о похищении певца Авраама Руссо, однако обвинение в покушении на убийство остается в силе. Эльдукаев попросился в зону военной операции, сообщили источники.

Основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, указали ранее бакинские аналитики.

Следователи предъявили Тархану Эльдукаеву обвинение в убийстве Таира Гуршумова и покушении на его брата Тельмана Гуршумова, совершенных в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком нападения выступил Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев заявил о своей невиновности, а его защита указала на процессуальные нарушения, передал сегодня "Коммерсант".

Эльдукаеву инкриминировали два убийства и два покушения на них. Часть преступлений относится к 1996 году, когда действовал еще Уголовный кодекс РСФСР.

По версии следствия, в декабре 1996 года руководитель фирмы "Зар" Таир Гуршумов и гендиректор ТОО КБФ АСТ Тельман Исмаилов арендовали земельные участки на территории Черкизовского рынка, между ними произошел конфликт из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и обратился к Тархану Эльдукаеву, который возглавлял его охрану. Эльдукаев нашел двух не установленных исполнителей, которые должны были выследить и убить Гуршумова. Организатором преступления следствие считает Исмаилова.

23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы киллер не менее семи раз выстрелил из пистолета в Таира Гуршумова, смертельно ранив его. Также он тяжело ранил его брата – Тельмана Гуршумова. После этого киллер выбросил оружие и скрылся.

Таир Гуршумов через несколько дней умер, а его брат выжил.

По данным источника, Тархан Эльдукаев отвечал на вопросы следователя эмоционально и был возмущен обвинением. Он заявил, что не был в охране Тельмана Исмаилова, не имел с ним общих дел и что они были едва знакомы через третьих лиц. Эльдукаев подчеркнул, что братьев Гуршумовых он также не знал и что не имел причин для конфликта с ними. Его адвокат Роберт Зиновьев обратил внимание, что сроки давности вышли по эпизодам, которые были предъявлены подзащитному. Адвокат обжаловал законность следственных действий.

На 09.40 мск на сайте Следкома нет информации о предъявлении обвинения Тархану Эльдукаеву в убийстве Таира Гуршумова и покушении на Тельмана Гуршумова.

Напомним, в сентябре 2018 года российский артист Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля 2004 года, когда он согласился выполнить требования похитителей. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.