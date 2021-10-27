Исмаилов избежал экстрадиции в Россию при отсутствии поддержки азербайджанских элит

27 октября 2021, 10:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Баку Тельман Исмаилов лишился влияния в высших политических и экономических кругах Азербайджана с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, указали глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли и экономический обозреватель Хафиз Бабалы.

"Кавказский узел" сообщал, что Тельман Исмаилов 1 октября был задержан в Черногории по запросу России, но затем получил политическое убежище, и его освободили. Адвокат Марина Русакова заявила, что теперь Исмаилов не может быть экстрадирован в Россию. Следственный комитет не согласился с отказом в выдаче Исмаилова – председатель ведомства Александр Бастрыкин 23 октября поручил подчиненным изучить основания для этого отказа. Власти Черногории сочли необоснованным уголовное преследование Исмаилова в России, по той же причине закрыли уголовное дело против бизнесмена и власти Швейцарии, указала защита.

Основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исполнитель рассказал, что в январе 2004 года его похитили и избили, заставив отменить все концерты и подписать контракт, и потребовали выступать исключительно для Исмаилова и его гостей. Руссо отпустили, когда он согласился выполнить требования похитителей.

Тельман Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований "Республика", член политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли. "Для азербайджанской элиты Исмаилов стал "токсичной" фигурой. Он опальный, нежелательный, уголовно преследуемый в России человек. В Баку ни в коем случае не хотели бы портить отношения с Кремлем и лоббировать или как-то защищать Исмаилова. Неслучайно после начала преследования в РФ он обосновался не на Родине, а сначала какое-то время жил в Турции, а потом перебрался в Черногорию. Для азербайджанской элиты он никакой "ценности" не представляет, чтобы за него бороться, лоббировать его или ходатайствовать за него в России", — подчеркнул Джафарли.

По его мнению, влияние, которым Исмаилов пользовался в Баку, изначально было связано с тем, что Исмаилов в 1990-е и начале 2000-х годов был вхож в высшие российские деловые и политические круги.

Активов в Азербайджане у Исмаилова уже нет, отметил Натиг Джафарли. "У него здесь было немало активов — в строительном бизнесе, ритейле. Но потом он весь свой бизнес, в том числе из Азербайджана, перевел в Турцию, вложившись в грандиозный проект — [гостиничный комплекс] "Мардан Палас". Поэтому в Азербайджане уже у него не было никаких активов", — пояснил Джафарли.

По его данным, войти на турецкий рынок Исмаилову помогли представители политической элиты Азербайджана. "Сложно сказать, кто конкретно, но есть сведения, что именно представители политической элиты Азербайджана способствовали вхождению Исмаилова на турецкий рынок, лоббировали его интересы там. Ибо его в Турции не знали. Но инвестиции в Турции для Исмаилова оказались безуспешными, затраты не окупились, он там потерпел финансовую неудачу, был вовлечен в судебные тяжбы", — заключил Натиг Джафарли.

Журналист-расследователь, экономический обозреватель независимого информационного агентства Turan Хафиз Бабалы считает, что у Исмаилова "никогда какого-либо серьезного бизнеса в Азербайджане не было". "Может быть, в 1990-е годы он негласно с кем-то имел партнерские связи, но в каких-либо серьезных проектах в области торговли, экспорта-импорта, строительства или где-то еще он не был замечен. Хотя у него были хорошие связи с представителями политической элиты и, в частности, с бывшим первым вице-премьером Аббасом Аббасовым. Впрочем, это обстоятельство могло бы вызвать недовольство правящей элиты в Азербайджане — из-за "заботы" об опальном олигархе", — сказал Бабалы корреспонденту "Кавказского узла".

К бизнесу в Азербайджане Исмаилов интереса и не проявлял, отметил Бабалы. "В 1990-е годы Исмаилов был в фаворе в России, имел хорошие политические связи, в том числе с влиятельным тогда мэром Москвы Юрием Лужковым. Он мог бы и в Азербайджане развернуть крупный бизнес. Но, видимо, азербайджанская экономика ему показалась слишком ограниченной по сравнению с быстро растущим российским рынком. А когда у него дела в России пошли плохо, уже, наверное, в Азербайджане все было монополизировано, и Исмаилову было не на что рассчитывать", — пояснил Хафиз Бабалы.

Статус беженца исключает возможность экстрадиции

Каковы бы ни были договоренности между Россией и Черногорией об экстрадиции, выдавать человека, получившего политическое убежище, нельзя, указал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

"Дело обстояло так: есть Интерпол; Россия подала туда заявку на розыск Исмаилова, того арестовали по выданному Интерполом ордеру. Здесь начинается сам процесс экстрадиции, по обычному для Европы стандарту — сторона обвинения присылает документальные доказательства, суд изучает их и решает, насколько человек виновен в инкриминируемых ему деяниях и являются ли эти деяния наказуемыми с точки зрения законодательства той страны, где он пребывает. Но здесь параллельно с этим шел процесс о предоставлении Исмаилову политического убежища, поскольку он подчеркивал, что его преследуют по политическим мотивам. Поскольку было принято решение удовлетворить эту его просьбу, подобное решение автоматически привело к прекращению процесса об экстрадиции, поскольку Черногория просто не может выдать человека, которому она предоставила политическое убежище, вне зависимости от того, есть у нее с Россией договор об экстрадиции или нет", — пояснил Трунов.

Однако, по его словам, это не означает отмены ордера Интерпола в других странах. "Для того чтобы отменить ордер Интерпола, Исмаилову придется самому обращаться в эту организацию с подобным требованием, поскольку Интерпол не отслеживает, что происходит в каждой стране, которая в него входит", — подчеркнул адвокат.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Тельмане Исмаилове.