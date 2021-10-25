25 октября 2021, 18:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предприниматель, финансист, меценат и ресторатор. Уроженец Баку. Бывший владелец Черкизовского рынка (1990—2010), основатель бизнес-группы АСТ. В октябре 2021 года получил политическое убежище в Черногории.

Политическое убежище и экстрадиция в Россию

22 октября 2021 года стало известно, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории и, в связи с этим, освобожден из тюрьмы, куда был помещен по ордеру на розыск, выданному Россией.

Из материалов уголовного дела установлено, что Министерство внутренних дел Черногории вынесло решение о предоставлении убежища подсудимому на основании ранее поданной просьбы о международной защите и определило право обвиняемого проживать в Черногории. В связи с существованием преследований в стране, основанных на политических взглядах Исмаилова, говорится в публикации черногорского ежедневника .

Таким образом, суд прекратил рассмотрение дела об экстрадиции Исмаилова. Его черногорский адвокат, специалист в области международного права, Милош Вуксанович считает, что данное решение отменить невозможно. Его российский адвокат, Марина Русакова, уверена, что решающим фактором при принятии решения о предоставлении Исмаилову политического убежища стало закрытие дела в Цюрихе с указанием на предоставление российской стороной недостоверных сведений .

Следствие в Цюрихе

В сентябре 2017 года АО «БМ Банк» 1 обратился в швейцарскую прокуратуру с просьбой возбудить в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело об отмывании денег. 18 декабря 2018 года дело возбудили, а закрыли 5 января 2021 года. Исмаилову выплачена компенсация в размере около 15 тысяч швейцарских франков.

Как указано в решении прокуратуры Цюриха о прекращении уголовного дела, российским банком были представлены недостоверные сведения, в частности, о вынесении приговора в отношении Исмаилова по ряду уголовных дел, а также связь с отмыванием денежных средств и убийствами бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева .

Обвинения в России

11 ноября 2017 года адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что ему предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия. По версии следствия, 2016 году Исмаилов стал заказчиком убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева — владельцев подмосковного торгового центра «Строй-маркет» и учредителей «Люблино-Моторс» . В 2018 году суд приговорил исполнителя преступления — предпринимателя Мехмана Керимова — к 13 годам лишения свободы.

Причем хотя изначально вместе с Керимовым был задержан брат Тельмана Исмаилова Рафик, его вскоре отпустили, поскольку Керимов взял всю вину на себя. Однако после обращения родственников Савкина к главе СКР Александру Бастрыкину Рафик Исмаилов был задержан вновь, ему предъявили обвинение в двойном убийстве и приговорили к 17 годам колонии строгого режима .

По состоянию на октябрь 2019 года вместе с братом Вагифом, бывшим оперативником центрального аппарата МВД, Исмаилов находился в розыске .

В 2021 году Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о похищении в 2004 году известного в прошлом исполнителя Авраама Руссо. Как утверждало следствие, по заказу Тельмана Исмаилова племянник последнего вместе со своими подручными вывезли певца за город, чтобы заставить заключить устное соглашение о сотрудничестве с «авторитетным» бизнесменом.

По сообщению черногорского издания Vijesti, 1 октября 2021 года Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице по выданному Россией ордеру . Но еще за несколько месяцев до ареста Исмаилов обратился с просьбой о политическом убежище в Черногории .

Бизнес в Москве

Первым коммерческим предприятием Исмаилова в Москве в 1987 году был кооператив под противоречивым названием «Коммерческая благотворительная компания». Развивая ее, он тесно познакомился с тогдашним председателем комиссии Мосгорисполкома по кооперативной деятельности Юрием Лужковым (секретарем этой комиссии была Елена Батурина).

В 1989 году он создает первую из группы компаний «АСТ». Группа компаний в равных долях принадлежит Тельману Исмаилову, двум его сыновьям и племяннику. В разное время в группу входили более 30 компаний. Например, турфирма «АСТ-Тур», гостиничный комплекс «АСТ-Гоф», рестораны «Прага» и «Славянская трапеза», дом торжеств «Сафиса», девелоперские компании, «АСТ-Агропром», «АСТ-Московский полиграфический дом», охранная организация ЧОП «АСТ-Щит», логистические компании «АСТ-Транс-Сервис» и «АСТ-Карго», ювелирное производство «АСТ-Голд», «АСТ Фотовидео», «АСТ-music», «АСТ Стоматологический центр» и другие .

До 2015 года Тельман Исмаилов входил в топ-200 рейтинга самых богатых россиян по версии Forbes. А в 2007 году занимал 76 место. Его состояние в 2012 году оценивалось в 800 миллионов долларов .

Черкизон

Черкизовский - крупный вещевой рынок на востоке Москвы возник на месте огромного пустыря на территории Российской государственной академии физической культуры 2 в начале 1990-х годов (Черкизон). Большая часть рынка («Старый АСТ», «Новый АСТ», «Малый АСТ») контролировались группой «АСТ» и ее дочерними структурами.

Черкизовский рынок пытались закрыть, начиная с 2001 года — трижды, но рынок продолжал работать. 1 июня 2009 года тогда председатель правительства России Владимир Путин потребовал от руководителей правоохранительных органов усиления борьбы с контрабандой, упомянув Черкизовский, не называя, как «один из рынков».

30 июня 2009 года уже определенно высказался глава СКП РФ Александр Бастрыкин: «В ближайшее время добьемся, чтобы это безобразие в центре Москвы было закончено раз и навсегда. Этот гадюшник надо закрывать, и мы доведем это дело до конца в ближайшее время». После чего рынок оперативно закрыли .

Самый дорогой отель континента

Перед началом курортного сезона 2009 года Исмаилов торжественно открыл в турецкой Анталии отель Mardan Palace, оцененный рядом СМИ как «самый дорогой отель континента» .

На его постройку предприниматель потратил более миллиарда долларов. На открытие приехали мировые и российские звезды шоу-бизнеса: Ричард Гир, Шэрон Стоун, Том Джонс, Моника Беллуччи, Мэрайя Кэрри, Пэрис Хилтон, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Ленточку перерезали Юрий Лужков с Еленой Батуриной. Отель назван в честь отца Тельмана Исмаилова — Мардана. В день открытия отеля тому исполнилось бы 100 лет .

После открытия отеля Исмаилов попросил турецкое гражданство, а в турецкое законодательство о гражданстве внесли поправку, которую журналисты прозвали «исмаиловской» . Также известно, что одним из гостей роскошного отеля был президент Черногории Мило Джуканович .

В ноябре 2015 года выяснилось, что турецкий Halkbank приобрел Mardan Palace на аукционе за 361 миллион турецких лир (123 миллиона долларов), хотя первоначально отель был оценён в 719 млн лир. Перед покупкой Mardan Palace испытывал финансовые трудности, у него образовалась задолженность перед Halkbank и Garanti Bankası, в связи с долгами отеля было возбуждено 67 уголовных дел .

Банкротство

После закрытия Черкизовского рынка и крупных девелоперских трат Исмаилову пришлось влезть в долги. В ноябре 2015 года он стал фигурантом многочиленных судебных исков банков о признании его банкротом.

В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Московской области признан банкротом, став первым банкротом по новому Закону о банкротстве граждан из участников списка Forbes; в отношении него было открыто конкурсное производство . В марте 2016 года решение суда о банкротстве бизнесмена отменили . Однако через год Исмаилов вновь был признан банкротом, решением Арбитражного суда Московской области была открыта процедура реализации его имущества .

Юрий Лужков и Рамзан Кадыров

По словам бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, который публично называл Исмаилова «другом навсегда», бизнесмен зарекомендовал себя как человек, который никак не может быть связан с убийствами .

В феврале 2010 года Исмаилов вместе с сыном Сарханом встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали инвестиции в Чечню и развитие футбольного клуба «Терек». Тельман Исмаилов стал одним из спонсоров футбольного клуба, президентом которого являлся Кадыров.

На встрече глава республики назначил вице-президентом клуба сына Тельмана Исмаилова Сархана. «Я принял решение доверить Сархану Тельмановичу ответственный пост в "Тереке". Его концепция развития клуба показалась нам интересной. Я уверен, что Сархану Исмаилову удастся решить многие задачи», - отметил на встрече с Исмаиловыми Кадыров.

Биография

Тельман Исмаилов родился в 1956 году в Баку. Он был десятым из двенадцати детей в семье азербайджанца Мардана и горской еврейки Пери Исмаиловых. Отец Тельмана работал в торговле (крупный бакинский цеховик), сын с четырнадцати лет ему помогал и вскоре стал директором единственного в Баку коммерческого магазина .

С 1973 по 1976 год учился в Азербайджанском народно-хозяйственном институте имени Дадаша Буниат-Заде. После службы в армии перевелся в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, который окончил в 1980 году. После этого работал экономистом в Министерстве торговли, а также экспертом в «Востокинторге».

Жена Самира, сыновья Сархан и Алекпер.

Брат Фазиль Измайлов, в 2009 году был и.о. префекта Северного административного округа Москвы , брат Рафик Исмаилов и брат Вагиф Исмаилов — бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД .

Известный коллекционер часов.

Примечания