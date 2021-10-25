25 октября 2021, 18:15
Тельман Исмаилов
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Предприниматель, финансист, меценат и ресторатор. Уроженец Баку. Бывший владелец Черкизовского рынка (1990—2010), основатель бизнес-группы АСТ. В октябре 2021 года получил политическое убежище в Черногории.
Политическое убежище и экстрадиция в Россию
22 октября 2021 года стало известно, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории и, в связи с этим, освобожден из тюрьмы, куда был помещен по ордеру на розыск, выданному Россией.
Из материалов уголовного дела установлено, что Министерство внутренних дел Черногории вынесло решение о предоставлении убежища подсудимому на основании ранее поданной просьбы о международной защите и определило право обвиняемого проживать в Черногории. В связи с существованием преследований в стране, основанных на политических взглядах Исмаилова, говорится в публикации черногорского ежедневника 1.
Таким образом, суд прекратил рассмотрение дела об экстрадиции Исмаилова. Его черногорский адвокат, специалист в области международного права, Милош Вуксанович считает, что данное решение отменить невозможно. Его российский адвокат, Марина Русакова, уверена, что решающим фактором при принятии решения о предоставлении Исмаилову политического убежища стало закрытие дела в Цюрихе с указанием на предоставление российской стороной недостоверных сведений 2.
Следствие в Цюрихе
В сентябре 2017 года АО «БМ Банк» обратился в швейцарскую прокуратуру с просьбой возбудить в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело об отмывании денег. 18 декабря 2018 года дело возбудили, а закрыли 5 января 2021 года. Исмаилову выплачена компенсация в размере около 15 тысяч швейцарских франков.
Как указано в решении прокуратуры Цюриха о прекращении уголовного дела, российским банком были представлены недостоверные сведения, в частности, о вынесении приговора в отношении Исмаилова по ряду уголовных дел, а также связь с отмыванием денежных средств и убийствами бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева 3.
Обвинения в России
11 ноября 2017 года адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что ему предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия. По версии следствия, 2016 году Исмаилов стал заказчиком убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева — владельцев подмосковного торгового центра «Строй-маркет» и учредителей «Люблино-Моторс» 4. В 2018 году суд приговорил исполнителя преступления — предпринимателя Мехмана Керимова — к 13 годам лишения свободы.
Причем хотя изначально вместе с Керимовым был задержан брат Тельмана Исмаилова Рафик, его вскоре отпустили, поскольку Керимов взял всю вину на себя. Однако после обращения родственников Савкина к главе СКР Александру Бастрыкину Рафик Исмаилов был задержан вновь, ему предъявили обвинение в двойном убийстве и приговорили к 17 годам колонии строгого режима 5.
По состоянию на октябрь 2019 года вместе с братом Вагифом, бывшим оперативником центрального аппарата МВД, Исмаилов находился в розыске 6.
В 2021 году Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о похищении в 2004 году известного в прошлом исполнителя Авраама Руссо. Как утверждало следствие, по заказу Тельмана Исмаилова племянник последнего вместе со своими подручными вывезли певца за город, чтобы заставить заключить устное соглашение о сотрудничестве с «авторитетным» бизнесменом.
По сообщению черногорского издания Vijesti, 1 октября 2021 года Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице по выданному Россией ордеру 7. Но еще за несколько месяцев до ареста Исмаилов обратился с просьбой о политическом убежище в Черногории 8.
Бизнес в Москве
Первым коммерческим предприятием Исмаилова в Москве в 1987 году был кооператив под противоречивым названием «Коммерческая благотворительная компания». Развивая ее, он тесно познакомился с тогдашним председателем комиссии Мосгорисполкома по кооперативной деятельности Юрием Лужковым (секретарем этой комиссии была Елена Батурина).
В 1989 году он создает первую из группы компаний «АСТ». Группа компаний в равных долях принадлежит Тельману Исмаилову, двум его сыновьям и племяннику. В разное время в группу входили более 30 компаний. Например, турфирма «АСТ-Тур», гостиничный комплекс «АСТ-Гоф», рестораны «Прага» и «Славянская трапеза», дом торжеств «Сафиса», девелоперские компании, «АСТ-Агропром», «АСТ-Московский полиграфический дом», охранная организация ЧОП «АСТ-Щит», логистические компании «АСТ-Транс-Сервис» и «АСТ-Карго», ювелирное производство «АСТ-Голд», «АСТ Фотовидео», «АСТ-music», «АСТ Стоматологический центр» и другие 9.
До 2015 года Тельман Исмаилов входил в топ-200 рейтинга самых богатых россиян по версии Forbes. А в 2007 году занимал 76 место. Его состояние в 2012 году оценивалось в 800 миллионов долларов 10.
Черкизон
Черкизовский - крупный вещевой рынок на востоке Москвы возник на месте огромного пустыря на территории Российской государственной академии физической культуры в начале 1990-х годов (Черкизон). Большая часть рынка («Старый АСТ», «Новый АСТ», «Малый АСТ») контролировались группой «АСТ» и ее дочерними структурами.
Черкизовский рынок пытались закрыть, начиная с 2001 года — трижды, но рынок продолжал работать. 1 июня 2009 года тогда председатель правительства России Владимир Путин потребовал от руководителей правоохранительных органов усиления борьбы с контрабандой, упомянув Черкизовский, не называя, как «один из рынков».
30 июня 2009 года уже определенно высказался глава СКП РФ Александр Бастрыкин: «В ближайшее время добьемся, чтобы это безобразие в центре Москвы было закончено раз и навсегда. Этот гадюшник надо закрывать, и мы доведем это дело до конца в ближайшее время». После чего рынок оперативно закрыли 11.
Самый дорогой отель континента
Перед началом курортного сезона 2009 года Исмаилов торжественно открыл в турецкой Анталии отель Mardan Palace, оцененный рядом СМИ как «самый дорогой отель континента» 12.
На его постройку предприниматель потратил более миллиарда долларов. На открытие приехали мировые и российские звезды шоу-бизнеса: Ричард Гир, Шэрон Стоун, Том Джонс, Моника Беллуччи, Мэрайя Кэрри, Пэрис Хилтон, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Ленточку перерезали Юрий Лужков с Еленой Батуриной. Отель назван в честь отца Тельмана Исмаилова — Мардана. В день открытия отеля тому исполнилось бы 100 лет 13.
После открытия отеля Исмаилов попросил турецкое гражданство, а в турецкое законодательство о гражданстве внесли поправку, которую журналисты прозвали «исмаиловской» 14. Также известно, что одним из гостей роскошного отеля был президент Черногории Мило Джуканович 15.
В ноябре 2015 года выяснилось, что турецкий Halkbank приобрел Mardan Palace на аукционе за 361 миллион турецких лир (123 миллиона долларов), хотя первоначально отель был оценён в 719 млн лир. Перед покупкой Mardan Palace испытывал финансовые трудности, у него образовалась задолженность перед Halkbank и Garanti Bankası, в связи с долгами отеля было возбуждено 67 уголовных дел 16.
Банкротство
После закрытия Черкизовского рынка и крупных девелоперских трат Исмаилову пришлось влезть в долги. В ноябре 2015 года он стал фигурантом многочиленных судебных исков банков о признании его банкротом.
В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Московской области признан банкротом, став первым банкротом по новому Закону о банкротстве граждан из участников списка Forbes; в отношении него было открыто конкурсное производство 17. В марте 2016 года решение суда о банкротстве бизнесмена отменили 18. Однако через год Исмаилов вновь был признан банкротом, решением Арбитражного суда Московской области была открыта процедура реализации его имущества 19.
Юрий Лужков и Рамзан Кадыров
По словам бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, который публично называл Исмаилова «другом навсегда», бизнесмен зарекомендовал себя как человек, который никак не может быть связан с убийствами 20.
В феврале 2010 года Исмаилов вместе с сыном Сарханом встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали инвестиции в Чечню и развитие футбольного клуба «Терек». Тельман Исмаилов стал одним из спонсоров футбольного клуба, президентом которого являлся Кадыров.
На встрече глава республики назначил вице-президентом клуба сына Тельмана Исмаилова Сархана. «Я принял решение доверить Сархану Тельмановичу ответственный пост в "Тереке". Его концепция развития клуба показалась нам интересной. Я уверен, что Сархану Исмаилову удастся решить многие задачи», - отметил на встрече с Исмаиловыми Кадыров.
Биография
Тельман Исмаилов родился в 1956 году в Баку. Он был десятым из двенадцати детей в семье азербайджанца Мардана и горской еврейки Пери Исмаиловых. Отец Тельмана работал в торговле (крупный бакинский цеховик), сын с четырнадцати лет ему помогал и вскоре стал директором единственного в Баку коммерческого магазина 21.
С 1973 по 1976 год учился в Азербайджанском народно-хозяйственном институте имени Дадаша Буниат-Заде. После службы в армии перевелся в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, который окончил в 1980 году. После этого работал экономистом в Министерстве торговли, а также экспертом в «Востокинторге».
Жена Самира, сыновья Сархан и Алекпер.
Брат Фазиль Измайлов, в 2009 году был и.о. префекта Северного административного округа Москвы 22, брат Рафик Исмаилов и брат Вагиф Исмаилов — бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД 23.
Известный коллекционер часов.
Примечания
- Ismailov dobio azil u Crnoj Gori // Vijesti, 22 октября 2021 года
- Адвокат: Исмаилову дали убежище благодаря решению Швейцарии закрыть дело об отмывании денег // Коммерсант, 23 октября 2021 года
- Адвокат заявила, что Исмаилову дали убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха // ТАСС, 23 октября 2021 года
- Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации убийств // Медуза, 11 ноября 2017 года
- Брата Тельмана Исмаилова приговорили к 17 годам колонии за два убийства // Интерфакс, 6 февраля 2020 года
- В Швейцарии возбудили уголовное дело против Тельмана Исмаилова, пишет "Ъ" // РИА Новости, 17 апреля 2019 года
- СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории // Коммерсант, 1 октября 2021 года
- Тельман Исмаилов понял, что от него не отстанут // Коммерсант, 3 октября 2021 года
- Тельман Исмаилов: из цеховиков и обратно // Радио Свобода, 3 июля 2009 года
- Тельман Исмаилов // Forbes - https://www.forbes.ru/profile/telman-ismailov
- Рынок на вынос // Газета.ru, 18 августа 2009 года
- Срок судьбы: каковы шансы на экстрадицию экс-владельца «Черкизона» // Известия, 3 октября 2021 года
- Титанические усилия // Коммерсант, 8 мая 2019 года
- Взятие Исмаилова // Forbes, 24 февраля 2010 года
- В Черногории призвали расследовать связи Исмаилова и президента страны // РИА Новости, 2 октября 2021 года
- Турецкий банк купил отель Mardan Palace Тельмана Исмаилова за полцены // РБК, 2 ноября 2015 года
- Суд признал Тельмана Исмаилова банкротом // Forbes, 21 декабря 2015 года
- Суд отменил решение о банкротстве Тельмана Исмаилова // Би-би-си, 17 марта 2016 года
- Арбитражный суд признал Тельмана Исмаилова банкротом // Коммерсант, 9 марта 2017 года
- «Исмаилов бизнесмен, а не убийца». Лужков заступился за основателя «Черкизона» // НСН, 23 октября 2018 года
- Тельман Исмаилов - https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-telman-ismailov.html
- Черкизово: брат за брата // Известия, 16 июня 2009 года
- Сто друзей короля «Черкизона»: тайны Тельмана Исмаилова // Московский Комсомолец, 10 октября 2018 года