Защита исключила экстрадицию Исмаилова в Россию

25 октября 2021, 11:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Баку Тельман Исмаилов получил политическое убежище, поскольку власти Черногории сочли необоснованным его уголовное преследование в России, рассказали адвокаты предпринимателя, назвав невозможной его экстрадицию. Уголовное дело Исмаилова в Швейцарии было прекращено также из-за отсутствия убедительных доводов российской стороны, пояснила защита.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории и в связи с этим освобожден из тюрьмы, куда был помещен по ордеру на розыск, выданному Россией. Адвокат Марина Русакова заявила, что теперь Исмаилов не может быть экстрадирован в Россию. Следственный комитет не согласился с отказом в выдаче Исмаилова, председатель ведомства Александр Бастрыкин 23 октября поручил подчиненным изучить основания для этого отказа.

Основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. 1 октября стало известно о задержании Исмаилова в Подгорице. Затем суд в Черногории арестовал его, и в Минюст Черногории был направлен запрос на экстрадицию Исмаилова.

Вопрос об экстрадиции Тельмана Исмаилова в Россию не рассматривался в Черногории, поскольку он получил политическое убежище, рассказала его адвокат Марина Русакова.

"Никто не отказывал (России) в экстрадиции просто потому, что этот вопрос никогда не рассматривали. Тельману Исмаилову дали политическое убежище, его черногорский адвокат, специалист в области международного права Милош Вуксанович считает, что данное решение отменить невозможно", — приводит сегодня ее слова РИА "Новости".

По словам Русаковой, Тельман Исмаилов получил политическое убежище из-за его "необоснованного преследования". Прокуратура Цюриха закрыла уголовное дело Исмаилова об отмывании денег еще 5 января 2021 года. Полный текст решения о предоставлении политического убежища защита планирует получить 28 октября, сообщило агентство.

В 2019 году на Тельмана Исмаилова в Швейцарии было возбуждено уголовное дело по трем статьям. В том же году из-за долгов Исмаилова было арестовано казино его сына Алекпера в Черногории. При этом Исмаилов получил гражданство Черногории.

Тельман Исмаилов получил политическое убежище "после основательно задокументированной процедуры", рассказал ранее черногорский адвокат предпринимателя Милош Вуксанович. "На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции", — привело 23 октября его слова агентство.

Прокуратура Цюриха сочла необоснованными обвинения российского банка в адрес Исмаилова

Прокуратура в Швейцарии в январе прекратила уголовное дело Тельмана Исмаилова, посчитав недостоверными направленные российской стороной сведения, сообщает сегодня "Коммерсант".

По данным издания, поводом для возбуждения дела в Швейцарии стало обращение БМ-банка, принадлежащего ВТБ, о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.

В заявлении банка говорилось, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года банк предоставил подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО "Руслайн 2000" и голландской Tropicano Finance B.V. — три кредита на общую сумму свыше 230 миллионов долларов. При этом в обеспечение исполнения обязательств компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. Однако в оговоренные сроки займы возвращены не были, а Исмаилов и подконтрольные ему компании, получив кредиты, начали отчуждать принадлежащее им имущество, уменьшая этим общий объем собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.

Позднее структуры Тельмана Исмаилова перестали обслуживать займы, задолжав с учетом пени и штрафов около 15 миллиардов рублей. По данным банка, через цепочку посредников средства были отправлены, в том числе в Швейцарию, и переоформлены на ряд швейцарских компаний и физических лиц. Банк-заявитель предположил, что Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.

В Швейцарии Исмаилову инкриминировали мошенничество, связанное с арестом имущества должника, фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам, и растрату активов. Однако, по словам Марины Русаковой, во время разбирательства швейцарской стороне были также предоставлены материалы, из которых следовало, что в России вынесены приговоры по уголовным делам, в которых бизнесмен фигурирует как заказчик преступления. Кроме того, по ее словам, решению прокуратуры Цюриха о прекращении уголовного преследования Тельмана Исмаилова предшествовали многочисленные запросы, которые в течение трех лет направлялись в Россию.

"В итоге прокуратура не получила подтверждения многим утверждениям о причастности господина Исмаилова к тем или иным преступлениям", — процитировало Русакову издание.

Решение властей Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище "не оказывает влияния на претензии ВТБ, предъявляемые к компаниям группы АСТ", сообщил сотрудник пресс-службы банка. "ВТБ продолжит осуществлять все необходимые действия по взысканию задолженности в соответствии с действующим законодательством", — приводит его слова издание.

Напомним, в России в октябре 2018 года Исмаилову заочно было предъявлено также обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. В сентябре 2018 года Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили 1 февраля 2004 года, когда он согласился выполнить требования похитителей.