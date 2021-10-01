Черногорская газета сообщила о задержании Тельмана Исмаилова

01 октября 2021, 20:10

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, уроженец Баку Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией, проинформировала газета Vijesti.

Как писал "Кавказский узел", основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ, уроженец Баку Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. Он заочно арестован и был объявлен в международный розыск. Следствие считает его организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году. В октябре Исмаилову предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.

В сентябре 2018 год российский исполнитель Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля, когда он согласился выполнить требования похитителей.

Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице, сообщила сегодня черногорская газета Vijesti со ссылкой на источник. Бизнесмен задержан по ордеру на розыск, выданному Россией, передает издание.

В 2019 году на Тельмана Исмаилова в Швейцарии было заведено уголовное дело по трем статьям. В том же году из-за долгов Исмаилова было арестовано казино его сына Алекпера в Черногории. Исмаилов получил гражданство Черногории, проинформировал сегодня "Коммерсант".

"Кавказский узел также писал, что 1 июня 2009 года Владимир Путин обрушился с критикой на силовиков за слабую борьбу с контрабандой и привел пример "одного рынка", на котором хранится контрабандных товаров на сумму в 2 миллиарда долларов. Через несколько дней генпрокурор Юрий Чайка объявил о том, что экспертиза признала часть товаров, продававшихся на Черкизовском рынке, опасными для здоровья.

Черкизовский рынок планировалось снести еще до начала 2007 года, после произошедшего летом 2006 года теракта. 21 августа 2006 года на одной из территорий Черкизовского рынка произошёл взрыв. В результате теракта погибли 14 человек (из них 8 погибли на месте, а остальные скончались в больницах), в том числе двое детей, и был ранен 61 человек. По обвинению в организации теракта были осуждены члены националистической группировки "Спас".

Торговая площадка после заявления Путина была ликвидирована, а сам Исмаилов перебрался в Турцию, где его структурам принадлежал люксовый отель Mardan Palace. Отель в Турции был назван в честь отца Исмаилова, его портрет висел на видном месте на первом этаже. Состояние Исмаилова оценивалось в 0,6 млрд долларов, отмечает Forbes. В 2015 году в рамках исполнительного производства турецкий Halkbank купил отель на аукционе, в том де году Исмаилов лишился московского ресторана "Прага" в рамках банкротства".

В начале 2010 года Тельман Исмаилов вернулся в Россию. В феврале 2010 года в Грозном на встрече с Рамзаном Кадыровым он объявил о своем намерении поучаствовать в инвестиционных проектах в этой республике. Информация о реализации заявленных проектов не поступала. При этом известно, что Исмаилов спонсировал строительство в Грозном синагоги, передает агентство "ПРАЙМ".

Весной 2010 стало известно, что бизнесмен готов построить в Имеретинской низменности в Сочи к Олимпиаде-2014 комплекс из двух гостиниц на 5 тысяч номеров. Но в конце декабря 2010 года, когда Владимир Путин своим постановлением внес коррективы в программу олимпийского строительства, АСТ уже не значилась в списке инвесторов. Эксперты объяснили решение Путина тем, что Исмаилову "из-за своей неоднозначной репутации было сложно привлечь кредиты".