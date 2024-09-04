Прекращено преследование Эльдукаева по делу о похищении Руссо

04 сентября 2024, 08:59

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Следователи прекратили уголовное преследование уроженца Чечни Тархана Эльдукаева по делу о похищении певца Авраама Руссо, однако обвинение в покушении на убийство остается в силе. Эльдукаев попросился в зону военной операции, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", Тархан Эльдукаев был арестован в октябре 2023 года по обвинению в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году и покушении на него в 2006 году. В апреле стало известно, что защита добивается прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности. По словам адвоката, Тархан Эльдукаев согласен на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, но и рассматривает возможность освобождения через участие в военной операции на Украине.

В сентябре 2018 года российский исполнитель Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля 2004 года, когда он согласился выполнить требования похитителей. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен.

Следователь управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР вынес постановление о прекращении уголовного преследования Тархана Эльдукаева по статье о похищении человека, поскольку 15-летний срок давности по этой статье истек еще в январе 2019 года, сообщает сегодня со ссылкой на свои источники "Коммерсант".

При этом уголовное преследование Эльдукаева по статье о покушении на убийство продолжается. Но адвокаты намерены добиваться полного закрытия дела на том основании, что и по статье о покушении срок давности тоже истек.

Сам Тархан Эльдукаев, по данным источников издания, 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для заключения контракта с Минобороны и участия в военной операции на Украине.

Уроженец Грозного Тархан Эльдукаев входил в личную охрану Тельмана Исмаилова и, по версии ФСБ, руководил группой выходцев из Чечни, совместно с которыми принимал участие «в оказании морально-психологического давления на конкурирующих с Тельманом Исмаиловым предпринимателей».

Как считают следователи, Тархан Эльдукаев помог Исмаилову найти исполнителей покушения на Руссо, говорится в публикации издания.

Напомним, уроженец Баку Тельман Исмаилов - основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский". Второй рынок был закрыт в 2009 году после того, как Владимир Путин раскритиковал силовиков за слабую борьбу с контрабандой, приведя пример "одного рынка". После этого генпрокурор объявил, что на Черкизовском рынке найдены опасные для здоровья товары. В декабре 2015 года Исмаилов был признан банкротом, и ему было запрещено в течение трех лет выезжать за пределы страны.

В октябре 2018 года Исмаилову, находящемуся в международном розыске, было предъявлено заочное обвинение в организации похищения Авраама Руссо.

В октябре 2021 года Исмаилов был задержан в Черногории по запросу России, но затем получил политическое убежище, и его освободили. Защита заявила, что теперь Исмаилов не может быть экстрадирован в Россию. Власти Черногории сочли необоснованным уголовное преследование Исмаилова в России, по той же причине закрыли уголовное дело бизнесмена и власти Швейцарии, указала защита.

Тельман Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, указали ранее бакинские эксперты.

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