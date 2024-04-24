Обвиняемый в похищении Руссо потребовал прекратить дело по срокам давности

24 апреля 2024, 10:18

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Защита Тархана Эльдукаева, арестованного по обвинению в похищении певца Авраама Руссо, в суде добивается прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года суд постановил заключить под стражу Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо. Похищение, по версии следствия, организовал бизнесмен из Баку Тельман Исмаилов.

В сентябре 2018 года российский исполнитель Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля 2004 года, когда он согласился выполнить требования похитителей.

Как рассказал адвокат борца Эльдукаева Роберт Зиновьев, по уголовному делу о похищении (статья 126 УК) певца Руссо в 2004 году и покушении на него в 2006 году давно истекли сроки давности, но следствие не прекратило его. Адвокат обвиняемого обратился в суд.

Московский городской суд рассмотрел жалобу защиты Эльдукаева и отменил решение Басманного райсуда, в котором обжаловались действия следствия.

Согласно постановлению суда, теперь позиция защиты будет рассмотрена по существу в суде первой инстанции, пишет "Коммерсант".

По словам Зиновьева, сам Тархан Эльдукаев согласен на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим его основаниям. Если же такой вариант реализовать не получится, спортсмен рассматривает возможность освобождения через участие в СВО.

За похищение Руссо были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов, которым назначили шесть, пять и семь лет заключения. Позже они были освобождены от наказаний в связи с истечением срока давности. Еще два фигуранта Алексей Трясников и Виталий Джура приговорены к 12 и девяти годам строгого режима за покушение, в ходе которого был расстрелян из автомата автомобиль Руссо. При этом водитель погиб, а сам певец был ранен. Дело Михаила Демкина, которого следствие считает их сообщником, было прекращено в связи с его смертью.

Напомним, что в октябре 2018 года бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову, находящемуся в международном розыске, было предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов был заочно арестован еще в 2017 году. Следствие считает его также организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году.

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