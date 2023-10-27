Арестован обвиняемый в похищении Авраама Руссо

27 октября 2023, 09:41

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Суд постановил заключить под стражу Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо. Похищение, по версии следствия, организовал бизнесмен из Баку Тельман Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову, находящемуся в международном розыске, было предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Задержанного ранее по этому делу племянника Исмаилова Заура Марданова освободили из-под стражи под залог.

В сентябре 2018 года российский исполнитель Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля 2004 года, когда он согласился выполнить требования похитителей.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Тархана Эльдукаева, обвиняемого в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо, сообщает сегодня со ссылкой на постановление суда ТАСС.

"Избрать Эльдукаеву Тархану, обвиняемому по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 25 декабря 2023 года", - сказано в документе.

В постановлении отмечается, что Эльдукаев обвиняется в попытке покушения на Руссо 31 января 2004 года, а также в покушении на его жизнь в августе 2006 года.

В решении суда не указано, в чем конкретно выразилась причастность Эльдукаева к преступлениям, но говорится, что "об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого к совершенным преступлениям свидетельствуют результаты оперативно-разыскной деятельности, показания потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов". Сам Эльдукаев вину не признает, пишет агентство.

Эльдукаева задержали вечером 25 октября. В суде Эльдукаев и его адвокат просили о домашнем аресте, так как Тархан Эльдукаев "ранее не совершал никаких преступлений и не намерен скрываться от следствия", информирует Msk1.ru.

Напомним, в сентябре 2018 года по подозрению в похищении Авраама Руссо был задержан бывший гендиректор ресторана "Прага", племянник Тельмана Исмаилова Заур Марданов. На следующий день ему было предъявлено обвинение в похищении. Днем позднее стало известно о задержании еще одного подозреваемого - бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова.

Уроженец Баку Тельман Исмаилов - основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский". Второй рынок был закрыт в 2009 году после того, как Владимир Путин раскритиковал силовиков за слабую борьбу с контрабандой, приведя пример "одного рынка". После этого генпрокурор объявил, что на Черкизовском рынке найдены опасные для здоровья товары. Сам Исмаилов переехал в Турцию, однако в 2010 году вернулся в Россию. В декабре 2015 года Исмаилов был признан банкротом, и ему было запрещено в течение трех лет выезжать за пределы страны.

В 2017 году Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следствие считает его организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году.

В октябре 2021 года Тельман Исмаилов был задержан в Черногории по запросу России, но затем получил политическое убежище, и его освободили. Защита заявила, что теперь Исмаилов не может быть экстрадирован в Россию. Следственный комитет не согласился с отказом в выдаче Исмаилова – председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным изучить основания для этого отказа. Власти Черногории сочли необоснованным уголовное преследование Исмаилова в России, по той же причине закрыли уголовное дело против бизнесмена и власти Швейцарии, указала защита.

Тельман Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, указали ранее глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли и экономический обозреватель Хафиз Бабалы.

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