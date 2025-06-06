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03:54, 6 июня 2025

Руссо дал показания на процессе по делу Эльдукаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании военного суда в Москве по делу уроженца Чечни Тархана Эльдукаева певец Авраам Руссо, признанный потерпевшим, рассказал о своем похищении и попытке убийства. 

Как писал "Кавказский узел", дело уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в марте поступило на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы, но затем было передано в военный суд, так как на момент совершения предполагаемых преступлений Эльдукаев был военнослужащим. По мнению защиты, расследование велось незаконно, так как в материалах дела нет распоряжения руководства Следкома России о его передаче следователю главного следственного управления. 21 мая суд отобрал коллегию присяжных по делу Эльдукаева. 

Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году. Ранее ему вменялось и похищение Руссо, затем это обвинение было снято

На закрытом заседании по делу Тархана Эльдукаева в Московском гарнизонном военном суде 5 июня был допрошен потерпевший - певец Авраам Руссо, в покушении на которого обвиняется уроженец Чечни. 

Руссо прибыл в суд в сопровождении охранника и отказался общаться с журналистами до допроса, сообщил ТАСС. 

Заседание проходило при повышенных мерах безопасности, после слушания Руссо “быстро вывели на улицу” и сразу увезли на автомобиле. В начале процесса между Эльдукаевым и Руссо произошла словесная перепалка, в которую пришлось вмешаться судье, отмечает “Коммерсант”. 

По словам адвоката Руссо Андрея Алешкина, потерпевший подробно рассказал суду о своем похищении в 2004 году и попытке убийства в 2006 году.

Певец сообщил, что в те годы Эльдукаев руководил службой безопасности Тельмана Исмаилова и исполнял его поручения. В свою очередь Исмаилов оплачивал продюсирование Авраама Руссо как артиста, и потребовал от него подписать контракт, чтобы певец выступал только для него и его гостей. 

Как сообщил исполнитель, охрана Исмаилова и лично Эльдукаев избивали его в ресторане “Прага”. Эльдукаев, по утверждению Руссо, ударил его в пах ногой, а также угрожал ножом и словесно унижал.

Уроженец Баку Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом, и ему было запрещено в течение трех лет выезжать за пределы страны. В октябре 2018 года Исмаилову, находящемуся в международном розыске, было предъявлено заочное обвинение в организации похищения Авраама Руссо.

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Автор: "Кавказский узел"

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