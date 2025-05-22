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01:59, 22 мая 2025

Отобрана коллегия присяжных по делу Тархана Эльдукаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По делу уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу Тельмана Исмаилова, отобраны присяжные, процесс продолжится 29 мая. 

Как писал "Кавказский узел", дело уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в марте поступило на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы, но затем было передано в военный суд, так как на момент совершения предполагаемых преступлений Эльдукаев был военнослужащим. По мнению защиты, расследование велось незаконно, так как в материалах дела нет распоряжения руководства Следкома России о его передаче следователю главного следственного управления.

Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо. Ранее ему вменялось и похищение Руссо, затем это обвинение было снято

Отбор присяжных по делу прапорщика в отставке и бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева состоялся 21 мая в Московском гарнизонном военном суде. В отборе участвовали 40 кандидатов, их них стороны процесса отобрали шестерых в постоянный состав коллегии и пятерых в запасной, передал “Коммерсант”. 

В основной состав коллегии присяжных заседателей отобраны четверо мужчин и две женщины. Одиннадцать кандидатов были отведены: десять с мотивировкой, в одном случае было использовано право на немотивированный отвод. 

29 мая гособвинитель представит в процессе краткую фабулу обвинения, далее планируется выступление защиты Эльдукаева. Сам подсудимый свою вину наотрез отрицает, как и саму связь с Тельманом Исмаиловым.  

Адвокаты уроженца Чечни ранее ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности, но суд 22 апреля отказался удовлетворить это ходатайство, сообщало РИА “Новости”.

Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, отметили ранее азербайджанские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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