Кадыров похвалился грамотой дочери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Путин наградил дочь Рамзана Кадырова Хадижат почетной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат была назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее, старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. Обе сестры также имеют медали "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Члены клана Кадыровых с начала военной операции на Украине получили более 150 наград. Глава Чечни Рамзан Кадыров -минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что "президент Российской Федерации Владимир Путин своим распоряжением наградил внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Хадижат почетной грамотой президента Российской Федерации", написал он в своем Telegram - канале.

Он уточнил, что награда вручена ей за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

По мнению главы Чечни, "несмотря на юный возраст, Хадижат уже внесла весомый вклад в развитие родной республики. Она активно проявила себя на разных ответственных участках - от начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного до первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР по взаимодействию с социальным блоком. Её отличают высокий профессионализм, энергия, стремление к развитию и безусловная преданность делу служения своему народу", - написал Кадыров.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Айшат Кадырова в 24 года, в октябре 2023 года, получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. 27 февраля она сообщила, что уходит с поста заместителя главы правительства Чечни, так как эта работа больше подходит сильному мужчине. Она намерена заниматься бизнесом, в том числе модным домом Firdaws.

Отметим, Рамзан Кадыров 24 февраля 2023 года стал первым обладателем звания героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым. 5 октября по случаю дня рождения ему вручили второй раз звание героя Чечни. При этом указ о присвоении он подписал сам.

Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев получал множество наград, однако, в отличие от главы Чечни Рамзана Кадырова, не назначал их себе сам. Повторное присвоение Кадырову звания героя Чечни, скорее всего, несет компенсаторную функцию.