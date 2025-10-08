×

Кавказский узел

10:28, 8 октября 2025

Три задержанных в Тбилиси активиста заявили о невиновности

Машины правоохранительных органов во время акции протеста. Октябрь 2025 г. Фото: IPN https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанные после протестной акции в Тбилиси Торнике Мчедлишвили, Або Навериани и Серго Мегрелишвили отвергли обвинения в попытке захвата президентского дворца и участии в групповом насилии.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 7 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 23. Ранее в тот же день прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным .

В числе 23 задержанных – пять лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Торнике Мчедлишвили, Або Навериани и Серго Мегрелишвили не признали вину в попытке захвата президентского дворца и участии в групповом насилии, сообщил их адвокат Димитрий Вардиашвили.

«Они категорически отрицают обвинения, поскольку не согласны с содержанием. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 222, а также по части 2 статьи 225 УК, что подразумевает попытку блокирования стратегически важного объекта и участие в организованном групповом насилии. Обвиняемые отвергли все случаи. Соответственно, у них есть желание сотрудничать со следствием и предоставить объективную информацию», - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Среди задержанных - четыре члена партии "Единое национальное движение": Александр Хабеишвили, Серго Мегрелишвили, Або Навериани и Каха Мжаванадзе, заявила утром 7 октября эта партия.

Напомним, один из задержанных - Вахтанг (Вахо) Пицхелаури - сообщил адвокату, что подвергся физическому насилию, оскорблениям и угрозам во время задержания. В январе Пицхелаури, который участвовал в протестах сторонников евроинтеграции Грузии, был похищен и избит неизвестными, но сумел сбежать. "Во время избиения ему сказали, что знают, кто он и чем занимается, что убьют его, если он не перестанет ходить на митинги", - рассказала 27 января "Кавказскому узлу" знакомая Пицхелаури Теона Панкевелашвили.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

