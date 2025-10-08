×

Кавказский узел

Лента новостей
18:21, 8 октября 2025

Состояние пенсионера из Динской ухудшилось после экспертизы

Пожилой человек в больнице. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После 23 дней в краснодарском психиатрическом диспансере состояние обвиняемого в развратных действиях 90-летнего пенсионера из станицы Динской ухудшилось, врачи говорят о необходимости операции, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", родственники 90-летнего пенсионера из станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, навестили его в психиатрическом диспансере. Выяснилось, что он спит в коридоре, так как в палатах нет мест. Сын и дочь беспокоятся о физическом и душевном состоянии отца.

Подростки из станицы Динской обвинили в развратных действиях 90-летнего пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10 процентов, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. 5 августа родственники пенсионера заявили, что его состояние здоровья сильно ухудшилось на фоне преследования. Пенсионер не встает с кровати, следственные действия проводились дома. Суд назначил по ходатайству следствия стационарную психиатрическую экспертизу, несмотря на доводы о его тяжелом состоянии. Суд отказал в допросе лечащего врача 90-летнего мужчины, также отклонил и просьбу перенести экспертизу до улучшения состояния. Родные отвезли пенсионера на 30-дневную экспертизу в психиатрический диспансер после обещания следователя забрать его силой, хотя апелляционная жалоба на решение суда еще не рассмотрена.

Пенсионера из Динской, обвиняемого в развратных действиях, отпустили после 23-х суток проведения комплексной судебной экспертизы, сообщил его адвокат Алексей Аванесян. " Результатов пока не знаем. Состояние здоровья ухудшилось. По рекомендации лечащего врача скорее всего придётся лечь на операцию", - написал он в своем Telegram-канале.

Ещё до получения результатов судебной экспертизы следователь, при продлении ещё на месяц сроков следствия подозреваемому, не находящемуся под какой-либо мерой пресечения, в своём ходатайстве указал, что ему необходимо предъявить пенсионеру обвинение и допросить его в новом качестве, подчеркнул адвокат в сообщении от 5 октября.

Автор: "Кавказский узел"

