Родные рассказали об условиях пребывания пенсионера из Динской в психдиспансере

Родственники 90-летнего пенсионера из станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, навестили его в психиатрическом диспансере. Выяснилось, что он спит в коридоре, так как в палатах нет мест. Сын и дочь беспокоятся о физическом и душевном состоянии отца.

Как писал "Кавказский узел", подростки из станицы Динской обвинили в развратных действиях 90-летнего пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10 процентов, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. 5 августа родственники пенсионера заявили, что его состояние здоровья сильно ухудшилось на фоне преследования. Пенсионер не встает с кровати, следственные действия проводились дома. Суд назначил по ходатайству следствия стационарную психиатрическую экспертизу, несмотря на доводы о его тяжелом состоянии. Суд отказал в допросе лечащего врача 90-летнего мужчины, также отклонил и просьбу перенести экспертизу до улучшения состояния. 17 сентября родные отвезли пенсионера на 30-дневную экспертизу в психиатрический диспансер после обещания следователя забрать его силой, хотя апелляционная жалоба на решение суда еще не рассмотрена.

Стала известна дата рассмотрения апелляции 90-летнего пенсионера на решение судьи о принудительном помещении его на стационарную судебную экспертизу. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал адвокат обвиняемого по статье 135 УК РФ в развратных действиях пенсионера Алексей Аванесян. "Рассмотрение апелляции назначено на 1 октября", - сообщил он.

По словам Аванесяна, 20 сентября родственники получили первое свидание с мужчиной. "Его посетили сын и дочь. В само отделение, где находится их отец, их не пустили. Отца вывели в какой-то хозблок, где они с ним и пообщались. С их слов, он в какой-то робе, которая в два раза больше, чем он сам. Спит их отец в коридоре, а не в палате, потому что в палате мест нет. Это в принципе все, что он рассказал своим детям о происходящем. Сказал еще, что очень хочет домой и не понимает, для чего и зачем там находится", - пересказал обстоятельства свидания адвокат.

Он также сообщил, что родственников беспокоит физическое и душевное состояние отца в изоляции, которое они не могут контролировать. Им положено три свидания в неделю по закону. Для каждого свидания они должны преодолевать расстояние от Динской до Краснодара и обратно.

Пенсионер передвигается сам, но с трудом. При госпитализации ему разрешили взять с собой только лекарства, которые он принимает на постоянной основе. Он должен провести в больнице минимум 30 дней. Однако по ходатайству сторон срок пребывания в стационаре закрытого типа могут по суду и продлить. Точной даты, когда его отпустят, нет. По словам адвоката, что там делают с "пациентом" - неизвестно.

