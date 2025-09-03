×

10:21, 3 сентября 2025

Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях

Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение о стационарной психиатрической экспертизе пенсионера из станицы Динской вынесено, несмотря на доводы о его тяжелом состоянии. При этом суд отказал в допросе лечащего врача 90-летнего мужчины, также отклонил и просьбу перенести экспертизу до улучшения состояния.

Как писал "Кавказский узел", подростки на Кубани обвинили в развратных действиях 90-летнего пенсионера из станицы Динской, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10 процентов, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. 5 августа родственники пенсионера заявили, что его состояние здоровья сильно ухудшилось на фоне преследования. Пенсионер не встает с кровати, следственные действия проводились дома. Его хотят насильно поместить в экспертное учреждение для проведения стационарной экспертизы, сообщил адвокат.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении стационарной психиатрической экспертизы в отношении 90-летнего подозреваемого в развратных действиях. Сексологу не хватило амбулаторной экспертизы, чтобы установить наличие/отсутствие сексуального расстройства, сообщил в своем Telegram-канале адвокат подозреваемого Алексей Аванесян.

По его словам, суд отказал во всех ходатайствах защиты. "В ходатайствах защиты о допросе сексолога и лечащего врача дедушки (который вставил недавно в мочевой пузырь катетер), рекомендовавшего постельный режим - было отказано. Также суд не счёл необходимым поместить подозреваемого в стационар после того, как самочувствие его немного улучшится. Срок следствия истекает на днях, продления в деле нет - но суд и это не смутило", - отметил он.

Решение, которое только что огласили, подлежит немедленному исполнению, сообщил адвокат. "А это значит, что в любую минуту старого больного человека, которого всего лишь подозревают в совершении преступления исключительно на показаниях подростков и той самой 8-секундной записи, выложенной в сеть, могут силой вытащить из постели и увезти в Краснодар как минимум на месяц", - заявил адвокат 2 сентября.

Пенсионер - бывший преподаватель физики, его 86-летняя супруга также педагог, всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Родные характеризуют пенсионера как заботливого мужа и любящего отца. «Мы привыкли учить детей честности и ответственности, а теперь сами стали жертвами чудовищного недоразумения», - сказала ранее "Кавказскому узлу" его жена. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

