Состояние здоровья подозреваемого в развратных действиях пенсионера из Динской ухудшилось

Пенсионер из станицы Динской, которого обвинили в развратных действиях подростки, не встает с кровати, следственные действия проводились дома, сообщил адвокат Алексей Аванесян. При этом его хотят насильно поместить в экспертное учреждение для проведения стационарной экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", подростки на Кубани обвинили в развратных действиях 90-летнего пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10 процентов, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. 5 августа родственники пенсионера заявили, что его состояние здоровья сильно ухудшилось на фоне преследования.

Адвокат Алексей Аванесян в своем телеграм-канале сообщил 29 августа, что его подзащитному, пенсионеру, которого обвиняют в развратных действиях, стало хуже. "Врачи в очередной установили катетер, и он практически не встает с постели. Сегодня все следственные действия с его участием проводились по месту его жительства", - написал адвокат.

Аванесян обратился к специалисту для того, чтобы зафиксировать "обстановку на месте происшествия, которое в настоящее время быстро изменяется в связи с земляными работами". Он напомнил, что протокол осмотра места происшествия, составленный адвокатом, следователь приобщить отказался.

Согласно выводам специалиста, расстояние до места, где находилась несовершеннолетняя, заявившая о преступлении, до места, где стоял пенсионер, составляет 20 метров, тогда как "90-летний дедушка видит одним пока зрячим глазом всего на 3-5 метров".

Также адвокат сообщил, что отменена мера пресечения пенсионеру, он снова является подозреваемым, а не обвиняемым. Однако его хотят насильно поместить в экспертное учреждение для проведения стационарной экспертизы. "А это 30 дней. В нашем случае - это фактически пытка. Типа проведенная амбулаторная на вопросы не ответила. Это значит, что на днях нас ждем суд по этому вопросу", - добавил Аванесян.

