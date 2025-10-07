×

Главная   /   Лента новостей
13:05, 7 октября 2025

Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца

Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Азербайджане приговорил Эльхана Мирзоева к административному аресту, признав его виновным в хранении наркотиков. Зоозащитник отверг обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября зоозащитника Эльхана Мирзоева увезли люди в штатском из его дома в селе Гюнешли Лерикского района Азербайджана, и к 4 октября близким не удалось выяснить судьбу Эльхана.

Двоюродный брат Мирзоева, оппозиционный блогер-политэмигрант Турал Садыглы сообщил, что силовики забрали из дома Мирзоева висевшие на стене ветки растения гармала (в Азербайджане многие держат в домах ветки этой дикорастущей культуры как средство против сглаза). "Наверное, это оформят как "наркотики". Но Эльхан честный и чистый человек, все его знают таким, он даже сигарет не курит", - сказал Садыглы.

Эльхан Мирзоев, как выяснилось, еще 3 октября был приговорен Лерикским районным судом к двум месяцам административного ареста, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» родственник активиста, проживающий в Баку.

По его словам, зоозащитник признан виновным по статье 206 КоАП Азербайджана (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ не в целях сбыта).

Эльхан категорически отвергает это абсурдное обвинение

"Эльхан категорически отвергает это абсурдное обвинение. Эльхан не то, что наркотики не употребляет, он и сигарет не курит. Эльхан не только зоозащитник, но и охранник природы. Он активно выступал против вырубки лесов в Лерикском районе. На решение суда будет подана апелляционная жалоба. Человека фактически похитили из дома, а потом еще неделю о нем информации семье не предоставляли. При этом в Лерикской полиции утверждали, что они не имеют отношения к задержанию Эльхана», - сказал родственник Мирзоева.

Сотрудник Лерикского районного суда подтвердил информацию об аресте Мирзоева. Получить комментарии в МВД не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в августе 2021 года в Азербайджане трое зоозащитников были арестованы на 15 суток, еще одна активистка оштрафована после того, как они провели протестную акцию, а затем сделали замечание владельцу обезьяны с удаленными зубами, который использовал животное для фотографирования с прохожими. В числе арестованных был Эльхан Мирзоев.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

