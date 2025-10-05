×

Главная   /   Лента новостей
01:51, 5 октября 2025

Зоозащитник Эльхан Мирзоев задержан в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Люди в штатском увезли азербайджанского зоозащитника Эльхана Мирзоева несколько дней назад, семья не может получить информацию о причинах задержания и месте его нахождения.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года в Азербайджане трое зоозащитников были арестованы на 15 суток, еще одна активистка оштрафована после того, как они провели протестную акцию, а затем сделали замечание владельцу обезьяны с удаленными зубами, который использовал животное для фотографирования с прохожими. В числе арестованных был Эльхан Мирзоев.

Зоозащитника Эльхана Мирзоева увезли лица в штатском из своего дома в селе Гюнешли Лерикского района вечером 1 октября, сообщили 4 октября корреспонденту "Кавказского узла" его близкие, проживающие в Баку. 

При задержании у Мирзоева и его супруги отобрали мобильные телефоны, а в доме была проведена видеозапись.

Информацию о задержании подтвердил и его двоюродный брат - проживающий за рубежом оппозиционный блогер Турал Садыглы.

Турал Садыглы - администратор страницы Azad söz ("Свободное слово") в Facebook*, резко критикующей политику властей Азербайджана. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело против находящегося в эмиграции блогера, он объявлен в розыск по линии Интерпола. 17 марта следователи потребовали от шести политэмигрантов, в том числе Турала Садыглы, вернуться в Азербайджан в связи с уголовным преследованием.

Выступая на ютуб-канале Azad söz ("Свободное слово") на видеохостинге YouTube* вечером 3 октября Садыглы сообщил, что "только что получил информацию" о задержании его двоюродного брата Мирзоева в Лерикском районе.

"Восемь человек в гражданском явились к ним домой, забрали Эльхана и увезли. Обращения его супруги на горячую линию 102 МВД и Лерикскую полицию оказались тщетны. Никакой информации о судьбе Эльхана нет. Чего хотите вы от нас, чего хотите от невиновных людей? Эльхан - зоозащитник, он создал приют для бездомных собак. Он собирал собак с улиц, чтобы они голодные не набрасывались на людей, и кормил их. Он также защищал права людей… За ним приехали на трех автомобилях, отобрали телефоны у него и его жены. Люди настолько напуганы, что никто его жене не дал телефон, чтобы позвонить и сообщить о задержании Эльхана", - сказал Садыглы.

Напомнив об аресте своего дяди Эльмира Садыгова по обвинению в незаконном обороте оружия, Садыглы предположил, что Мирзоеву также может быть предъявлено "сфабрикованное обвинение". "Моего дядю арестовали, ложно "обнаружив" у него гранату. Что теперь "обнаружите" у Эльхана? Полиция забрала вывешенные на стене ветки üzərrik (растение гармала, в Азербайджане многие в домах держат ветки этой дикорастущей культуры как средство против сглаза, - прим. корреспондента "Кавказского узла"). Наверное, это оформят как "наркотики". Но Эльхан честный и чистый человек, все его знают таким, он даже сигарет не курит", - сказал Садыглы.

Дядя оппозиционного блогера-политэмигранта Турала Садыглы Эльмир Садыгов в апреле был арестован по обвинению в незаконном хранении боеприпаса. Активист связывает арест дяди со своей критикой в адрес правительства Азербайджана. 1 октября суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы.

В августе 2021 года Мирзоев также подвергался судебному преследованию по делу о клевете. Двое сотрудников Центра заботы о бездомных собаках в Азербайджане подали в суд на четверых зоозащитников, включая Мирзоева, потребовав привлечь их к уголовной ответственности за клевету и оскорбление. Ответчики сочли иск несостоятельным, заявив, что они лишь критиковали безжалостное обращение с собаками. В защиту активистов выступило гражданское движение Nida. В своем заявлении организация потребовала от Центра заботы о бездомных собаках "ведения прозрачной деятельности, открытия своих дверей для волонтеров, предоставления информации о судьбе животных, вылавливаемых на улицах".

Ранее Эльхан Мирзоев работал в России на федеральных телеканалах. В марте 2009 года он и Олег Пташкин, будучи уволенными с "Первого канала", заперлись на своем рабочем месте в одном из кабинетов в Останкино и объявили голодовку, протестуя против "неправомерных действий руководства". Голодовку пришлось прервать по состоянию здоровья: Олегу Пташкину - через два дня, Эльхану Мирзоеву - через неделю. Головинский районный суд Москвы в 2009 году удовлетворил иск телецентра "Останкино" к уволенным журналистам "Первого канала" Олегу Пташкину и Эльхану Мирзоеву. Их обязали выплатить штраф в размере 115 тысяч рублей. Деньги должны компенсировать ущерб, якобы причиненный телецентру действиями журналистов, пишет "Коммерсант".

В апреле 2006 года Мирзоев, который работал тогда продюсером НТВ, был избит ночью в московском метро. Он ехал в метро, когда на станции "Парк культуры" в вагон вошли несколько молодых людей, все они пили пиво. Один из них, коротко стриженный, одетый в камуфлированную одежду и высокие черные ботинки, подсел к Мирзоеву и начал объяснять, азербайджанцу по национальности, "почему он не должен жить в Москве".

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

