Экономист Гасымов отказался прекратить длительную голодовку

12 августа 2024, 16:54

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Состояние арестованного азербайджанского экономиста Фазиля Гасымова значительно ухудшилось на 60-е сутки голодовки, однако он ответил отказом на просьбу родственников прекратить акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 9 августа, на 57-е сутки голодовки, Фазиль Гасымов пожаловался родственникам на нестерпимые головные боли.

6 августа представители омбудсмена после посещения Гасымова заверили адвоката, что добились улучшения условий содержания арестованного и медицинского контроля за его состоянием.

Голос его звучал слабо. Он даже не говорил, а стонал

Фазиль Гасымов уже 60-е сутки проводит голодовку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Назим Гасымов. "Фазиль сегодня позвонил из тюремного госпиталя. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Фазиль похудел на 22 килограмма: до голодовки он весил 67 килограммов, а вчера его взвесили, и оказалось, что он весит 45 килограммов. Голос его звучал слабо. Он даже не говорил, а стонал. Его голос был настолько слаб, словно доносился со дна колодца", - рассказал он.

Арестованный пожаловался на боли, отметил его брат. "В желудке, почках, сердце у него еще более усилились боли. Он жаловался на нестерпимые головные боли. Тем не менее Фазиль сказал, что продолжит голодовку, пока дело против него не закроют, а его самого не освободят. Я вновь просил его от имени нашей семьи прекратить голодовку, но он неумолим", - рассказал Назим Гасымов.

По его словам, спустя три недели после переводя в тюремный госпиталь Фазилю Гасымову позволили помыться. «Фазилю также передали чайник, который я ему относил 10 дней назад, чтобы он хотя бы мог пить горячий чай. Раз в несколько дней он может пить чай, слегка подслащенный медом», - сказал Назим Гасымов.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Фазиль Гасымов был задержан в Турции в августе 2023 года и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение.

В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. На 15 августа назначено подготовительное судебное заседание по его делу.

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