Эмин Ибрагимов прекратил голодовку в изоляторе

12 августа 2024, 18:52

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Близкие убедили бывшего азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова прекратить голодовку, которую он проводил 20 суток в знак протеста против ареста.

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов лишь на 12-е сутки голодовки в Шувеланском СИЗО был взят под наблюдение врачей. На 15-е сутки он отказался прекратить акцию протеста, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля и обвинен в ранении человека ножом. Дело расследуется по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана, и объявил голодовку с требованием освобождения.

Сегодня Эмин Ибрагимов прекратил голодовку, которая длилась 20 суток, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного Метин Ибрагимов. "Эмин сегодня позвонил из СИЗО и сообщил, что прекращает голодовку", - сказал он.

Ибрагимов поддался уговорам близких и единомышленников, пояснил товарищ Ибрагимова, директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы. «Родственники Эмина, мы - его друзья, единомышленники - уже ранее просили его прекратить голодовку. Но он продолжал акцию. В этот раз нам удалось его убедить. Мы накануне передали в СИЗО наше обращение, в котором указали, что Эмин как поборник свободы и справедливости сможет продолжать борьбу, если будет здоровым, полным сил. В этот раз он прислушался к нам. Мы, со своей стороны, будем прилагать усилия для постоянного привлечения внимания к необоснованному аресту Эмина, преследованию его за критику, чтобы добиться его освобождения», - сказал Гасымлы.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил, что не смог встретиться сегодня с Ибрагимовым. "Сегодня я ехал в СИЗО на встречу с Ибрагимовым. Но по дороге у меня автомобиль сломался. На днях я пойду обязательно к нему. Мы будем готовить ходатайство о переводе Ибрагимова под домашний арест", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана, рассказал руководитель института Азер Гасымлы.

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