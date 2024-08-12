Соратники Абилова заявили о нарушении в отношении него презумпции невиновности

12 августа 2024, 10:11

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Азербайджанские провластные СМИ распространили сведения, прозвучавшие на закрытом суде по делу талышского исследователя Игбала Абилова, что нарушило в отношении него презумпцию невиновности. Эти публикации спровоцировали шквал негатива в отношении исследователя в соцсетях, заявил "Комитет защиты прав Игбала Абилова".

Как информировал "Кавказский узел", талышский исследователь Игбал Абилов обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Отец Абилова заявил, что связи его сына с представителем Армении носили исключительно научный характер. Группа ученых из разных стран 31 июля попросила власти Азербайджана прекратить преследование коллеги. 7 августа суд отклонил жалобу Абилова на запрет звонить близким.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали. Уголовное дело расследуется по статьям о возбуждении национальной ненависти и госизмене, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные Абилову.

"Комитет защиты прав Игбала Абилова" выступил с заявлением, в котором осудил нарушение презумпции невиновности в отношении ученого. Азербайджанские провластные СМИ распространили сведения, прозвучавшие на закрытом заседании суда, который принимал решение об избрании в отношении Абилова меры пресечения. Распространение этих сведений является нарушением презумпции невиновности в отношении Абилова, подчеркнули авторы заявления, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

25 июля сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали сообщение по делу Абилова без указания источника. В них отмечается, что Абилов был задержан "в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана".

Такую публикацию, в частности, разместил Oxu.az. Абилову инкриминируются "государственная измена, путем выполнения заданий представителей органов спецслужб Армении на территории третьей страны" и "под их контролем совершение действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики", отметило издание.

"В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Возникли "обоснованные подозрения" в том, что Абилов вместе с представителями иностранных спецслужб путем привлечения подрывных сил из разных стран создал организацию "против территориальной целостности Азербайджана", а также в оказании им "помощи Вардану Восканяну (армянский политолог и иранист, – прим. "Кавказского узла") и другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами, в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана", – заявил сегодня Report.az, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Публикации в провластных СМИ не только направлены на дискредитацию Абилова, но и призваны посеять в обществе рознь на национальной и религиозной почве. В соцсетях под сообщениями провластных СМИ о деле Абилова развернуто противостояние между тюрками и талышами, талышами и властью. Хотя 35-летний ученый Игбал Амиров исследовал исключительно научные вопросы. В возглавляемом им издании "Вестник Талышской национальной энциклопедии" публиковались статьи ученых не по их национально-этнической принадлежности, а по критериям научности работ, заявил "Комитет защиты прав Игбала Абилова".

"Мы осуждаем распространение об Игбале Абилове ложных, порочащих его сведений, нарушающих презумпцию невиновности молодого ученого", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общественного комитета, доктор философии, правозащитник, член правления Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА ) Гилал Мамедов.

Помимо Мамедова под заявлением "Комитета защиты прав Игбала Абилова" свои подписи поставили зампред комитета, правозащитник Октай Аскеров и ответственный секретарь комитета Кенуль Расул.

Защита Абилова собирает факты по всем случаям нарушения его прав, в том числе относительно нарушения презумпции невиновности, отметила адвокат Ровшана Рагимова. "Все нарушения будут обжалованы, просто необходимо время для сбора фактов, их обобщения, правовой оценки на предмет нарушения законодательства. Мы подавали жалобы на ограничение прав на телефонные разговоры и свидания. Она не была удовлетворена, мы подали на это решение апелляцию", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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