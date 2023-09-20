Активист Талех Хасмамедов обвинен в хулиганстве

20 сентября 2023, 03:43

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Суд арестовал азербайджанского активиста Талеха Хасмамедова на три месяца по обвинению в хулиганстве. Мать Хасмагомедова считает его преследование местью силовиков.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский активист Талех Хасмамедов был задержан 17 сентября. По словам его матери, задержание сына связано с его правозащитной деятельностью и критикой местных силовиков.

19 сентября Гейчайский районный суд избрал в отношении активиста Талеха Хасмамедова меру пресечения в виде ареста на три месяца, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его мать Гюльбута Хасмамедова.

По ее словам, Талеху предъявлено обвинение по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана, по которой ему грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. «Конечно же, это ложное обвинение. Как же худой, имеющий проблемы со здоровьем Талех мог напасть на двух здоровых мужчин, причинить ущерб их здоровью? Когда я дожидалась в здании суда решения по делу сына, один в штатском сказал мне: «А что ты думала, что твой сын будет безнаказанно критиковать полицию?» Это подтверждает, что он арестован по ложному обвинению. На самом деле мой сын защищал права граждан. Он всегда им помогает в том, чтобы они знали свои права и защищались от незаконных действий и требований полиции», - сказала Хасмамедова.

В Гёйчайском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Хасмамедова. Представители МВД оказались не доступны для комментариев.

Как писал "Кавказский узел", Талех Хасмамедов ранее уже был осужден дважды. 22 июля 2015 года Талех Хасмамедов был осужден на три года лишения свободы по обвинению в избиении человека. Он отрицал свою вину. В декабре 2015 года Хасмамедов был включен в список политзаключенных, подготовленный представителями гражданского общества Азербайджана. 20 апреля 2012 года Гейчайский районный суд приговорил Талеха Хасмамедова к 4 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти" УК Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 27 декабря 2012 года Хасмамедов был помилован.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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