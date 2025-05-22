Лидер ПНФА назвал политическим преследованием арест двух активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Телохранитель лидера партии Народного фронта Азербайджана Новруз Тагиев арестован по уголовному делу, еще один активист партии Рашад Алиев получил 25 суток административного ареста.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы активисты партии Кенан Зейналов и Заур Рзалы, а 8 апреля под арест на 30 суток был отправлен их соратник Эльнур Гулиев. В начале мая административные аресты на 30 суток получили еще два активиста ПНФА, Кенан Исмаил и Асам Али.

Активисты партии Народного фронта Новруз Тагиев и Рашад Алиев перестали выходить на связь с соратниками 20 мая. Спустя сутки представители партии выяснили, что оба, независимо друг от друга, находятся под арестом.

Новруз Тагиев, который на общественных началах выполнял обязанности телохранителя лидера партии Али Керимли, арестован по уголовному делу о мошенничестве (статья 178.2 УК Азербайджана, которая предусматривает до пяти лет заключения). Обстоятельства его дела пока неизвестны, МВД официально их не комментировало, сообщает Meydan TV.

В свою очередь Рашад Алиев, представитель отделения партии в Хатаинском районе (Баку), получил административный арест на 25 суток. Информации о том, что ему вменили, также пока нет.

Глава партии Али Керимли выразил уверенность, что оба активиста арестованы по политическим мотивам, а дела против них сфабрикованы. И Тагиев, и Алиев сопровождали Керимли на разные мероприятия, - как и их соратники, арестованные в последние месяцы. Новруз Тагиев выполнял обязанности телохранителя для лидера партии, а Рашид Алиев несколько раз возил его на своем автомобиле на встречи, следует из публикации на странице политика в Facebook*.

По мнению Керимли, власти Азербайджана прицельно преследуют близких к нему активистов, посылая сторонникам партии сигнал дистанцироваться от него. "Уже восемь активистов были арестованы за то, что возили меня на различные мероприятия на своей машине или сопровождали меня на эти мероприятия за последние два месяца. (...) Ни в одной нормальной стране мира нет примера, чтобы правительство обращалось со своим оппонентом таким образом. Такие репрессии демонстрируют не силу власти, а страх перед свободной и честной конкуренцией", - написал Керимли.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.