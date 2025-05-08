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17:43, 8 мая 2025

Азербайджанский активист арестован на 30 суток

Асам Али. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 08.05.25, https://storage.googleapis.com/qurium/www.meydan.tv/az-article-daha-bir-axcp-uzvu-həbs-olunub.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член Партии народного фронта Азербайджана Асам Али арестован на 30  суток по административной статье. Глава партии предположил, что Али попал в черный список из-за того, что возил его на своей машине.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы два активиста партии - Кенан Зейналов и Заур Рзалы. 

8 апреля другой член ПНФА Эльнур Гулиев не явился на запланированную встречу с соратниками в Баку и перестал выходить на связь. Лишь на следующий день стало известно, что Эльнур Гулиев приговорен к 30 суткам административного ареста

Член Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Асам Али подвергнут административному аресту сроком на 30 суток, сообщил председатель Партии народного фронта Али Керимли.

Председатель партии отметил, что связь с Асамом Али была прервана четыре дня назад, а 8 мая стало известно о его административном аресте.

"На этот раз был арестован член ПНФА Асам Али. Друзья не слышали о нем в течение четырех дней. Сегодня стало известно, что его также оклеветали и административно арестовали на 30 суток" - сообщил Керимли. По его мнению, причиной ареста стало то, что Асам Али возил его на своей машине на различные мероприятия. "Таким образом, он попал в черный список режима", - привело его слова "Мейдан ТВ".

В чем именно обвиняется Асам Али, не разглашается. Официальные учреждения не делали никаких заявлений по этому поводу.

В своем посте председатель ПНФА также коснулся недавних арестов членов партии.

"За последние два месяца были арестованы шесть активистов ПНФА, которые возили меня на различные мероприятия или сопровождали меня. Мой охранник Кенан Басгал был арестован по тяжкому уголовному обвинению (нанесение ножевых ранений человеку) на общественных началах. Среди людей, которые сопровождали меня на различные мероприятия, Эльнур Гулиев (а также его брат, член ПНФА Рахиль Гулиев), Кенан Исмаил, Заур Рзалы и Асам Али, которые возили меня на мероприятия на своей машине, были арестованы в административном порядке на 30 суток каждый», - написал Али Керимли в своем посте.

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Автор: "Кавказский узел"

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