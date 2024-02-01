Правозащитники связали арест Саядоглу с критикой властей

01 февраля 2024, 20:27

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Уголовное преследование блогера Арзу Саядоглу связано с его публичными заявлениями, критикой в адрес властей и призывами к протестам против правительства на фоне грядущих выборов президента Азербайджана, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 27 января правозащитники сообщили, что блогер Арзу Саядоглу задержан сотрудниками Службы госбезопасности и арестован по уголовному делу, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. В Сабаильском районном суде Бакупроинформировали, что Саядоглу обвиняется в "вымогательстве", он арестован на четыре месяца. Блогер Саядоглу ведет YouTube-канал Arzu Sayadoğlu, в котором критикует политическую ситуацию в Азербайджане и произвол чиновников. Он также представляется как руководитель "Движения службы народу".

Глава «Группы права медиа» Халид Агалиев отметил, что в Азербайджане есть практика, когда журналистов и блогеров преследуют за их выражения в СМИ и социальных сетях, при этом формальные обвинения выдвигают совершенно за другие вещи. "Уже когда появилась информация об исчезновении Саядоглу, я стал интересоваться его постами, выступлениями в социальных сетях. Действительно он жестко критиковал власти, но до ругани и личных оскорблений не опускался", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подчеркнул,что Европейская конвенция о правах человека устанавливает конкретные рамки, когда человека можно привлечь к уголовной ответственности за публичные заявления.

"Согласно Европейской конвенции, лицо подлежит к привлечению к ответственности за призывы к прямым насильственным действиям. Даже призыв к смене конституционного строя или власти не влечет наказания, если он не предусматривает насильственных действий. Кроме того, если призыв к этому и содержит элементы насилия, то не каждого за это могут по закону привлечь к ответственности. При этом учитывается личность призывающего, его позиция и известность в обществе, способность повлиять на людей. Ведь люди не следуют по зову каждого человека. Обычно на массы могут влиять известные в обществе политики, знаменитости", - сказал Агалиев.

Он добавил, что оценить, есть ли в выступлениях Саядоглу признаки диффамации в отношении отдельных государственных деятелей может только суд. "Если кто-то из государственных должностных лиц, силовиков сочтет, что Саядоглу наносил ущерб их деловой репутации, то он может персонально обратиться в суд с гражданским иском", - отметил Агалиев.

По поводу заявления Саядоглу о том, что Азербайджаном управляет Курдская рабочая партия (РКК), признанная в Турции террористической организацией, Агалиев сказал, что несмотря на неправдоподобность этого утверждения, оно является оценочным и не может повлечь какое-либо уголовное наказание.

Последним публичным выступлением Саядоглу стал его выход в эфир YouTube-канала Azad soz, в котором блогер раскритиковал власти и призвал людей "не молчать" и "участвовать в мирных протестах". "Арзу Саядоглу в самых последних выступлениях на нашем канале заявил, что Азербайджан превратился в заложника PKK", - ранее сказал руководитель Azad soz Турал Садыглы. По его словам, Саядоглу утверждал, что ведущая роль в управлении страной принадлежит Бейляру Эюбову (начальник Службы безопасности президента Азербайджана, этнический курд, - прим. "Кавказского узла") и призывал "не бояться вести борьбу до конца против режима".

Клише о некоем "влиянии PKK на азербайджанские власти" уже давно используется маргинальными оппозиционными группами, отметил директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. "Но это неправда, такое невозможно при союзнических отношениях Азербайджана и Турции, где PKK признана террористической организацией", - сказал он. По его данным, РКК имеет связи с Арменией, что также "исключает какое-либо сотрудничество и тем более влияние этой организации на Азербайджан", - сказал Мехман Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, представительство во властных структурах и силовых ведомствах Азербайджана этнических курдов не означает, что они связаны с PKK. "Азербайджан - многонациональная страна и представители разных народов могут занимать высокие посты в государстве, правительстве, силовых структурах", - сказал Алиев.

Вместе с тем, директор Turan не исключил, что причиной преследования Саядоглу могли стать его призывы к протестам. На его взгляд, в правительстве очень «чувствительны» к любым попыткам организации массовых протестов и тем более с такой "радикальной повесткой".

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает, что причиной ареста Саядоглу могли стать его призывы к протестам. "С точки зрения закона и свободы выражения, гарантированной Европейской конвенцией, ничего противоречащего праву в выступлениях Саядоглу не было. Он призывал к протестам, сопротивлению правительству, но несмотря на всю эмоциональность его выступлений, в них не было посылов к какому-либо насилию. Просто сейчас в условиях президентских выборов азербайджанские власти с особой тщательностью стремятся исключить любые протесты во время кампании и после голосования. Арест Саядоглу очевидно преследовал цели изоляции такого типа людей, осмеливающихся жестко критиковать власти и одновременно устрашения других, кто потенциально может замышлять антиправительственные протесты и участвовать в них", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек. Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Гусейнов сказал, что дело Саядоглу больше схоже с кейсами представителей медиа, арестованных также за вымогательство, таких как Аршад Ибрагимов, Габиль Велиев, Ибрагим Гумбатов, Теймур Керимов, чем журналистов-расследователей из Abzas media и Kanal-13 – ресурсов, которые популярны в обществе и имеют аудитории численности сотни тысяч пользователей.

Хорошо знающий Саядоглу его земляк из Товузского района Рамин Алиев сообщил, что активисты пока не смогли установить связь с родителями Алиева. "Его родителей в доме, где они проживали в Товузе, нет. Двери там закрыты. Родственники Саядоглу говорят, что родители и его сестра сейчас в Баку. Но в столице мы также не можем связаться с ними. Телефоны у них отключены. Один из их родственников в Баку сказал, что родители не хотят "выходить в прессу"", - сказал Алиев.

По его словам, знакомые Саядоглу пытались нанять ему адвоката. "Мы обращались к адвокату Зибейде Садыговой. Она готова подключиться к защите. Но для этого с ней договор должен заключить кто-нибудь из членов его семьи. И мы пока не можем найти его родителей и сестру, чтобы они заключили контракт с адвокатом", - сказал Рамин Алиев.

Представители Службы госбезопасности Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Последние видео блогера на его YouTube-канале Arzu Sayadoğlu были опубликованы месяц назад и содержат призывы к массовым протестам. В частности, в двухчасовом видео "Безработица, голод, бедность и разгневанный народ – полиция склонит голову перед народом" Саядоглу подверг критике социальную политику властей и призвал граждан к политической активности, предположив, что, если народное движение будет массовым, то полиция не сможет применить против людей силу.

В другом видео "Готовиться к выборам или борьбе? – Жалобы граждан/на канал есть сильные атаки – поддержите нас!" Саядоглу высказал мнение о том, что выборы президента Азербайджана станут в очередной раз формальностью, не будут отражать волю народа, и гражданам следует готовиться к борьбе против фальсификации результатов выборов.

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