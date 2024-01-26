Активисты сообщили об исчезновении азербайджанского блогера после критики властей

26 января 2024, 20:42

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Блогер Арзу Саядоглу, известный критическими выступлениями в адрес властей Азербайджана, третий день не выходит на связь, сообщили активисты. Они полагают, что Саядоглу арестован силовиками.

Об исчезновении Саядоглу заявил сегодня глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров в эфире в соцсети Facebook*. Как отметил Сафаров, последним публичным выступлением Саядоглу стало его выход в эфир YouTube-канала Azad soz десять дней назад, в котором он раскритиковал власти и призвал людей "не молчать" и "участвовать в мирных протестах". "После этого Арзу Саядоглу исчез. Вот уже третий день, он не выходит на связь с близкими", - сказал Сафаров. Он призвал правоохранительные органы прояснить судьбу Саядоглу.

Сафаров не исключил, что Саядоглу задержан или даже арестован. "В практике правоохранительных органов были случаи, когда критиков власти сначала фактически похищали, а потом принудив к самооговору арестовывали в административном порядке, а то и по уголовным делам", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Об исчезновении Арзу Саядоглу заявил также глава YouTube-канала Azad soz Турал Садыглы. в эфире своего канала. "О нем уже несколько дней нет информации. Получить комментарии в МВД и других правоохранительных органах не удалось. Арзу Саядоглу в самых последних выступлениях на нашем канале заявил, что Азербайджан превратился в заложника PKK (Курдская рабочая партия, признана в Турции террористической организацией - прим. "Кавказского узла")", - сказал Садыглы.

По его словам, Саядоглу утверждал, что ведущая роль в управлении страной принадлежит Бейляру Эюбову (начальник Службы безопасности президента Азербайджана, этнический курд, - прим. "Кавказского узла") и призывал "не бояться вести борьбу до конца против режима".

"Мы должны сказать - верните наши миллиарды. Мы должны требовать хлеба и свободы. Нам терять нечего. День и ночь нефть вывозится из страны по трубопроводам и железнодорожными составами. Но народ ни во что не ставят, обрекают на нищету", - заявил Саядоглу в последнем эфире.

Он также указывал на тяжелые условия жизни в стране. "Несовершеннолетние дети работают, множатся бездомные, 16-часовой рабочий день, клиники полны больными, люди голодны, денег нет, масса изнывает в кабале банковских кредитов, а чиновники – кайфуют, веселятся, наживаются миллиардами. Чему быть в этой стране, как ни революции?" - написал он на своей странице в Facebook* 10 января.

Блогер Саядоглу является руководителем и ведущим YouTube-канала Arzu Sayadoğlu , в котором он критикует политическую ситуацию в стране, чиновничий произвол. Он также представляется как руководитель "Движения службы народу".

Близкие родственники Саядоглу, по данным Сафарова, проживают в Товузском районе (400 километров западнее Баку), корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с ними.

"Кавказский узел" писал, что 15 января стало известно, что политобозреватель Шахин Рзаев был отправлен под административный арест на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Активисты и журналисты усомнились в справедливости обвинения Рзаева в мелком хулиганстве. 16 января вечером Рзаев был освобожден из-под стражи, поскольку апелляционный суд заменил ему административный арест на штраф. Рзаев связал свое преследование с публикацией в социальной сети, а досрочное освобождение из-под ареста объяснил тем, что "неправильно понятый" пост уже удален.

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