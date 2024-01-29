Азербайджанские силовики обвинили Арзу Саядоглу в вымогательстве

29 января 2024, 14:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер и активист Арзу Саядоглу, который критиковал власти Азербайджана и призывал к протестам, обвинен по уголовному делу о вымогательстве. У дела Саядоглу политический подтекст, поскольку расследование ведет Служба госбезопасности, указал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 27 января стало известно, что блогер Арзу Саядоглу задержан сотрудниками Службы госбезопасности и арестован как обвиняемый по уголовному делу, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Подробности обвинения не были известны.

Блогер Саядоглу ведет YouTube-канал Arzu Sayadoğlu, в котором критикует политическую ситуацию в Азербайджане и произвол чиновников. Он также представляется как руководитель "Движения службы народу". 26 января активисты и правозащитники сообщили, что Арзу Саядоглу перестал выходить на связь. Они предположили, что блогер задержан или арестован. Полиция не задерживала Саядоглу, сообщили 27 января в МВД Азербайджана.

Арзу Саядоглу был задержан еще 16 января, а 18 января арестован на четыре месяца. Он обвиняется по статье 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана, которая предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы. Следствие ведет Служба госбезопасности, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Сабаильского райсуда Баку.

От других комментариев сотрудник суда воздержался. В пресс-службе СГБ не ответили на телефонные звонки корреспондента "Кавказского узла".

Хорошо знающий Саядоглу его земляк из Товузского района Рамин Алиев усомнился в том, что Саядоглу виновен в вымогательстве. "В то, что Арзу у кого-то вымогал деньги, не верится. Арзу человек с высшим образованием, окончил журфак Бакинского славянского университета. Арзу на своем YouTube-канале уделял внимание распространению научных знаний о мироздании, последних технологических достижениях. В то же время Арзу имел активную гражданскую позицию, говорил о социально-экономических проблемах людей. Две недели назад на YouTube-канале Azad Soz он резко раскритиковал власти и призвал народ выйти на митинги, чтобы протестовать. Вот это, очевидно, истинная причина его ареста. Практически сразу после этого выступления он исчез", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рамин Алиев.

Алиев добавил, что искал Арзу Саядоглу после его исчезновения. "Арзу в Баку снимал квартиру. Я разыскал эту квартиру в поселке Баилово (район Баку) и позавчера (27 января) ходил туда. Хозяйка квартиры сказала, что также уже "много дней" не видела Арзу, а накануне, по ее словам, родители Арзу приехали, забрали все его вещи и сдали квартиру", - сказал он.

Мужчина отметил, что не смог связаться с родителями Саядоглу. "Семья Арзу родом из села Бозалганлы Товузского района. Отец у него учитель. В последние годы они жили в Товузе по соседству с моими родственниками. Я попросил родственников пойти к ним домой, но двери у них закрыты. Возможно, они перебрались куда-то", - сказал Алиев.

По его словам, Арзу Саядоглу холост, ему 36 лет. "Из-за материальных трудностей он еще не создал семью. Стабильной работы у него не было. Какие-то доходы он имел со своего YouTube-канала – рекламы, пожертвований подписчиков и пользователей, сотрудничал на гонорарной основе с различными СМИ", - сообщил Рамин Алиев.

Руководитель правозащитной НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров назвал дело Саядоглу "политическим". "Следствие по делам о вымогательстве относится к компетенции МВД. Правда, генеральный прокурор может передать следствие другому ведомству. Но для этого должны быть основания – если обвиняемый подвергался пыткам или состоит в родственных отношениях с руководством следственного органа. Однако в случае с Саядоглу следствие сразу стало осуществлять СГБ. Все это свидетельствует о том, что это не правовой, а политический процесс, и арест Саядоглу, очевидно, связан с его выступлениями в социальных сетях", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "Линия защиты" взяла дело Саядоглу под контроль. "Обычно мы поддерживаем связи с адвокатами и родственниками арестованных. Но с родителями Саядоглу нам пока не удалось связаться. Адвоката по выбору тоже у него, по нашим данным, нет", - сказал Сафаров.

Ранее, 23 января, Руфат Сафаров сообщил, что последним публичным выступлением Саядоглу стал его выход в эфир YouTube-канала Azad soz "десять дней назад", в котором блогер раскритиковал власти и призвал людей "не молчать" и "участвовать в мирных протестах". "Арзу Саядоглу в самых последних выступлениях на нашем канале заявил, что Азербайджан превратился в заложника PKK (Курдская рабочая партия, признана в Турции террористической организацией, - прим. "Кавказского узла")", - ранее сказал руководитель Azad soz Турал Садыглы.

Саядоглу выступал с критикой властей и призывами к протестам

Саядоглу также указывал на тяжелые условия жизни в стране, передал корреспондент "Кавказского узла", изучивший публикации блогера, сделанные на азербайджанском языке. "Несовершеннолетние дети работают, множатся бездомные, 16-часовой рабочий день, клиники полны больными, люди голодны, денег нет, масса изнывает в кабале банковских кредитов, а чиновники – кайфуют, веселятся, наживают миллиарды. Чему быть в этой стране, как не революции?" - написал он на своей странице в Facebook* 10 января.

Саядоглу критиковал и оппозицию. "Если "пафосные авантюристы" в оппозиции не станут "прогибаться" перед Западом, то по меньшей мере смогут избавиться от невежества", - написал Арзу Саядоглу 10 января на своей странице в Facebook*.

3 января блогер прокомментировал теракт в Иране, в начале января унесший жизни 211 человек. "Мы, будучи движением "Служение народу", решительно осуждаем этот отвратительный акт, совершенный против невинных людей, и выражаем соболезнования семьям погибших. Мы молимся за исцеление наших раненых братьев и сестер-мусульман. Мы желаем терпения дружественному народу Ирана в связи с этим событием, которое нас глубоко потрясло. Мы призываем оппозицию и правительство Азербайджана свободно выразить свое отношение к совершенно кровавому террору. Мы надеемся, что те, кто хочет окрасить кровью наш регион и исламские страны, понесут законное наказание за эту кровавую бойню", - написал Саядоглу в Facebook*.

Он также осудил преследования журналистов в Азербайджане. "Власти продолжают клеветать на работников СМИ. Политическая власть, которая пытается лишить народ права наблюдать за возможными массовыми протестами, которые состоятся перед фальшивыми выборами, продолжает незаконные аресты. Мы решительно осуждаем арест сотрудника Kanal-11 Теймура Керимли и сотрудника Kanal-13 Шамо Эминова и требуем освобождения всех незаконно арестованных и наказания судей, вынесших незаконное решение", - написал Саядоглу.

Последние видео блогера на его YouTube-канале Arzu Sayadoğlu были опубликованы месяц назад и содержат призывы к массовым протестам. В частности, в двухчасовом видео "Безработица, голод, бедность и разгневанный народ – полиция склонит голову перед народом" Саядоглу подверг критике социальную политику властей и призвал граждан к политической активности, предположив, что, если народное движение будет массовым, то полиция не сможет применить против людей силу.

В другом видео "Готовиться к выборам или борьбе? – Жалобы граждан/на канал есть сильные атаки – поддержите нас!" Саядоглу высказал мнение о том, что выборы президента Азербайджана станут в очередной раз формальностью, не будут отражать волю народа, и гражданам следует готовиться к борьбе против фальсификации результатов выборов.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.