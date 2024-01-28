Блогер Саядоглу арестован в Азербайджане

28 января 2024, 15:50

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Азербайджанский блогер Арзу Саядоглу, который перестал выходить на связь после своих призывов к протестам, задержан сотрудниками госбезопасности и арестован, сообщил правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 26 января активисты и правозащитники сообщили, что блогер Арзу Саядоглу, известный критикой в адрес властей Азербайджана, третий день не выходит на связь. Они предположили, что Саядоглу задержан или арестован. Полиция не задерживала Саядоглу, сообщили 27 января в МВД Азербайджана.

Блогер Саядоглу является руководителем и ведущим YouTube-канала Arzu Sayadoğlu, в котором он критикует политическую ситуацию в стране и произвол чиновников. Он также представляется как руководитель "Движения службы народу".

Арзу Саядоглу задержан Службой госбезопасности, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава правозащитной НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров, сославшись на источники в госорганах.

"Несколько дней мы пытались прояснить судьбу Саядоглу. Только поздно вечером 27 января удалось выяснить, что он, оказывается, был задержан СГБ, и решением Сабаильского районного суда Баку в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Однако пока мы не знаем, по какой конкретно статье его обвиняют", - сказал Сафаров. Он предположил, что в суде Саядоглу защищал адвокат по назначению.

О том, что Саядоглу привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, следует и из информации на официальном судебном сайте «Электронный суд». В информации не указано, в чем обвиняется Саядоглу, каким органом он был задержан, когда и на какой срок был арестован. "Суд: Сабаильский районный суд города Баку. Обвиняемое лицо – Арзу Мамедов Саяд оглу 1 ", - говорится в информации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В связи с выходным днем получить комментарии в СГБ и Сабаильском суде не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 26 января правозащитник Руфат Сафаров заявил, что последним публичным выступлением Саядоглу стал его выход в эфир YouTube-канала Azad soz "десять дней назад", в котором блогер раскритиковал власти и призвал людей "не молчать" и "участвовать в мирных протестах".

Саядоглу также указывал на тяжелые условия жизни в стране. "Несовершеннолетние дети работают, множатся бездомные, 16-часовой рабочий день, клиники полны больными, люди голодны, денег нет, масса изнывает в кабале банковских кредитов, а чиновники – кайфуют, веселятся, наживают миллиарды. Чему быть в этой стране, как не революции?" - написал он на своей странице в Facebook* 10 января.

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