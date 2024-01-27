Полиция заявила о своей непричастности к исчезновению Саядоглу

27 января 2024, 13:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Арзу Саядоглу, известный критикой в адрес властей, не числится среди задержанных, сообщили в МВД Азербайджана после исчезновения блогера.

Как писал "Кавказский узел", 26 января активисты и правозащитники сообщили, что блогер Арзу Саядоглу, известный критикой в адрес властей Азербайджана, третий день не выходит на связь. Они предположили, что Саядоглу задержан или арестован силовиками.

Сегодня сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана заявил, что Арзу Саядоглу не был задержан полицией, сообщает Turan.

Активисты не исключают, что Саядоглу мог быть задержан другими силовыми ведомствами, говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.