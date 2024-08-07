Фамиль Халилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/arestovan-aktivist-invalid-pervoj-gruppy-famil-halilov/

07 августа 2024, 09:27

Азербайджанские оппозиционеры потребовали освободить парализованного Халилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционная партия "Мусават" потребовала от властей Азербайджана освободить из-под ареста парализованного активиста Фамиля Халилова.

Как писал "Кавказский узел", сокамерники парализованного Фамиля Халилова отказываются ухаживать за ним, рассказали 2 августа жена и адвокат активиста. Фамилю нужен постоянный уход, но ему не назначают соцработника, заявили они.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая жена активиста.

На заседании правления оппозиционной партии «Мусават» 6 августа обсуждалось среди других вопросов тяжелое положение заключенного инвалида Фамиля Халилова, сообщает со ссылкой на пресс-службу партии Turan.

Еще в июле на заседании правления партии была принята резолюция с напоминанием властям о том, что Азербайджан присоединился к Международной конвенции против пыток, сообщил агентству председатель партии Иса Гамбар.

Поэтому пытки в местах заключения недопустимы, подчеркнул он, добавив, что партия потребовала освобождения Фамиля Халилова.

Напомним, 6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов", "Число политзаключенных в Азербайджане превысило 300", "Правозащитники призвали дипломатов добиться освобождения Фамиля Халилова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 августа 2024, 12:40

07 августа 2024, 11:55

07 августа 2024, 11:14

07 августа 2024, 10:43

07 августа 2024, 10:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи