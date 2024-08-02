Жена парализованного активиста Халилова потребовала представить ему уход в СИЗО

02 августа 2024, 22:08

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Сокамерники парализованного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова, отказываются ухаживать за ним, заявили жена и адвокат арестанта. Фамилю нужен постоянный уход, но соцработника ему не назначают, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты и оставил арест в силе. 22 мая после отказа Халилову в переводе под домашний арест он объявил голодовку. 24 мая руководство СИЗО убедило парализованного активиста Фамиля Халилова прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, сообщил адвокат. По его словам, Халилов сообщил, что временно приостановил акцию, и если он не будет в ближайшее время освобожден, возобновит голодовку. У Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая жена активиста. Следствие 26 июля сообщило о завершении расследования дела о торговле наркотиками против Халилова. Несмотря на тяжелое состояние Халилова, ему отказывают в освобождении из-под стражи, однако передача дела в суд позволит подать новое ходатайство, заявил адвокат.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказала супруга активиста.

Фамиль Халилов оказался в СИЗО в тяжелом положении, заявила корреспонденту «Кавказского узла» жена активиста Кичикханым Халилова после встречи с ним. "Фамиль парализован. Его руки дееспособны. Когда он был на свободе за ним смотрела я и его сестра. После ареста Фамиля через несколько дней перевели в санчасть СИЗО, но уход за ним поручили сокамерникам. Но у них нет компетенции смотреть за таким больными. Из-за того, что Фамиль постоянно находился там лежачем положении, и после мытья его никто не сушил полотенцами, у него образовались пролежни, начался некроз тканей", - рассказала Халилова.

По ее словам, все тело Фамиля "в болячках", "от них дурно пахнет". "Нагноения не обрабатываются пудрами, мазями и потому не заживают. Нет медицинского ухода, наблюдения. Все это время за ним смотрели сокамерники. Они делали это как могли. Но сейчас они выражают недовольство и отказываются ухаживать за Фамилем. Их в этом винить нельзя. Они не обязаны делать это. Даже помогавший Фамилю с первого дня сокамерник сказал, что он также уже устал и не может больше смотреть за моим мужем", - сказала Халилова.

При этом активисту в очередной раз отказали в переводе под домашний арест, подчеркнула она. "Фамилю решение суда вручили 31 июля. Основанием для отказа в переводе под домашний арест было указано, что ему якобы в СИЗО "оказывается всякая необходимая помощь", ему "назначен социальный работник". Однако это абсолютная ложь. Я сама в неделю, оставляя трех малолетних детей дома, несколько раз хожу купаю в СИЗО. Но мне очень трудно ездить в СИЗО, оставляя трех детей дома. К тому же, СИЗО находится очень далеко от нас и туда от нас можно добираться только на такси. Каждый раз это обходится в 30-35 манатов (18-21 долларов). Это очень большая сумма для нашей семьи", - продолжила Халилова.

Она считает, что если Фамиля упорно не освобождают, то должны назначить ему социального работника.

Слова Халиловой также подтвердил и адвокат Бахруз Байрамов, который также сегодня встретился с активистом. "Ситуация очень тяжелая. Он сказал, что сокамерники отказываются смотреть за ним. Я сказал сотрудникам СИЗО, они только пожали плечами, дав понять, что они лишь "исполнители". Я даже не знаю, что дальше будет. В законодательстве такие случаи не описаны, ибо лица в таком состоянии не должны подвергаться предварительному заключению. С другой стороны, если человек арестован, то государство полностью несет ответственность за его здоровье и жизнь", - рассказал адвокат.

Защита считает, что уже нет оснований содержать активиста под стражей также с точки зрения завершения предварительного следствия.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. На письменный запрос в ведомство также не последовало ответа.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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