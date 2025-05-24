Состояние Ахмеда Мамедли ухудшилось в изоляторе

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Арестованный в Азербайджане основатель издания Yoldash Media Ахмед Мамедли пожаловался близким на обострение астмы и ухудшение зрения. Родственники считают необходимым смягчить ему меру пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Бинагадинский райсуд Баку отправил активиста и основателя издания Yoldash Media Ахмеда Мамедли под стражу на четыре месяца. Обвинение ему предъявлено по двум уголовным статьям: об умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве с применением оружия. Активисту грозит до 11 лет заключения.

По версии следствия, 6 мая в поселке Баладжары Ахмед Мамедли поспорил из-за места в такси с Вугаром Дуньямалиевым и ранил его ножом в живот. По словам близких Мамедли, он в тот вечер возвращался домой на такси, и в машину за ним сел мужчина, который начал избивать активиста в автомобиле. Затем машина остановилась, активиста пересадили в другую машину и увезли в другое место, где избили. Родственники также утверждают, что нападавшие пытали Мамедли током, чтобы узнать пароль от его телефона. Жена активиста Тюркан Мамедли подчеркнула, что ее муж никогда не носил с собой нож и не был конфликтным человеком.

Ахмед Мамедли пожаловался родственникам на ухудшение состояния здоровья в СИЗО. По словам членов его семьи, у Мамедли обострилась астма, его дыхание затруднено. Также он жалуется на ухудшение зрения. Ранее он дважды перенёс операции на глазах, сообщило 23 мая JAMnews.

"Ахмед страдает от генетической формы астмы и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Родные считают, что условия следственного изолятора вредят его здоровью, и настаивают на переводе под домашний арест", - говорится в публикации.

Yoldash Media позиционируется как "альтернативная медиаплатформа, которая стремится представлять своим зрителям беспристрастную и полную информацию". Издание освещает судебные процессы над азербайджанскими активистами и журналистами.

Напомним, Ахмед Мамедли был задержан вечером 6 мая. По словам его близких, после задержания Мамедли был избит.

Ранее, в конце марта, пограничники не позволили Мамедли уехать из страны, задержав его в бакинском аэропорту. Силовики сослались на запрет Генпрокуратуры. Активист заявил о необоснованности этого запрета.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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