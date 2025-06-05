Аскеров и Мирзоев получили реальные сроки за призывы к свержению власти

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Суд приговорил активистов партии Народного фронта Азербайджана Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова к реальным срокам, посчитав их виновными в призывах к изменению конституционного строя Азербайджана и в призывах к джихаду.

Как писал "Кавказский узел", суд с 1 мая приступил к слушаниям по делу активистов партии Народного фронта Азербайджана Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова, обвиняемых в публичных призывах к свержению власти. Заур Аскеров отверг обвинения, а Гюндуз Мирзоев признал вину.

Активисты партии Народного фронта Азербайджана Гюндуз Мирзоев и Заур Аскеров были задержаны 7 марта и взяты под арест на два месяца. Им инкриминировали "публичные призывы против государства" в социальных сетях. Однако их соратники заявили о фальсификации дела по политическим мотивам.

Судебный процесс над Зауром Аскеровым и Гюндузом Мирзоевым завершился тем, что суд признал активистов виновными в открытых призывах к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане, к убийствам должностных лиц, к гражданской войне и другим действиям преступного характера.

Подсудимые в группах в мессенджере открыто призывали к действиям против конституционного строя Азербайджана, в том числе приглашали к джихаду, установил суд.

Заур Аскеров приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Гюндуз Мирзоев - к 5 годам и 7 месяцам, сообщает Report.az.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года партия Народного фронта Азербайджана осудила аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий.

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