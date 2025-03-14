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15:00, 14 марта 2025

Два азербайджанских оппозиционера обвинены в призывах к захвату власти

Бакинский апелляционный суд. Фото: Report.az https://report.az/ru/milli-mejlis/v-bakinskij-apellyacionnyj-sud-naznachayutsya-novye-sudi-eksklyuziv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оставил под стражей Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова, обвиняемых в призывах к захвату власти в Азербайджане. Их однопартийцы и адвокаты сочли версию следствия необоснованной.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий, начатую властями после международной конференции COP29.

Суд оставил Мирзоева и Аскерова под стражей

В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на аресты двух активистов ПНФА – Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

Они критиковали политику правительства

"Член Гарадагского районного отделена ПНФА Гюндуз Мирзоев и активист Гарадагского районного отделена партии Заур Аскеров были задержаны 7 марта и решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Им инкриминируются «публичные призывы против государства», якобы в социальных сетях они призывали к захвату власти. Однако это неправда. Они критиковали политику правительства и всего лишь призывали граждан возвышать голос протеста, хотя бы в социальных сетях. Вчера [13 марта] апелляционный суд рассмотрел их жалобы, но оставил наших активистов под стражей. Дело против Мирзоева и Аскерова политически мотивированное", - сказал он.

По данным Мираламли, число членов ПНФА, содержащихся в тюремном заключении по политически мотивированным обвинениям, достигло 13.

В тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам содержатся 11 членов ПНФА, ранее заявил зампред партии Аяз Магеррамли, перечислив поименно заключенных соратников: Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджева и Пюнхана Керимли.

Адвокаты обоих арестованных раскритиковали версию следствия

Он не говорил, что смена власти должна произойти насильственным путем

Адвокат Аскерова Немат Керимли указал на несостоятельность выдвинутого активисту обвинения. «Аскерова обвиняют по статье 281.2 УК Азербайджана. В частности, ему инкриминируют призывы к «насильственному захвату власти». Обвинение строится на основе выражений Аскерова в закрытой группе в WhatsApp*. Однако его публикации необоснованно интерпретируются как призывы к «насильственному захвату власти». Аскеров критиковал власть, указывал, что от действующего правительства не стоит ожидать перемен, и необходимо формирование новой власти. Но он не говорил, что смена власти должна произойти насильственным путем. Написанное им укладывается в свободу выражения мнения, гарантированную статьей 10 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что защита подаст ходатайство о переводе Аскерова под домашний арест.

Адвокат Мирзоева Тахир Ханалиев также назвал необоснованным обвинение его подзащитному. "В его выражениях в WhatsApp-группе* нет призывов ни к захвату власти, ни тем более к свержению конституционного строя. В записях Мирзоева нет прямого призыва к захвату власти, и тем более совершению этого насильственным путем. А инкриминирование ему призывов к свержению «конституционного строя» вообще нелепо. Он ничего про изменения светского характера государства не писал», - сообщил адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Он также указал на создание ему препятствий к встрече со своим подзащитным. «Следствие создавало мне необоснованные препятствия для встречи с подзащитным. От меня необоснованно требовали направления письма в генпрокуратуру о привлечении меня к защите. В итоге, я смог увидеть своего подзащитного только вчера (13 марта) в Бакинском апелляционном суде, хотя его близкие заключили со мной договор 10 марта. Поэтому я писал апелляционную жалобу, еще не встретившись с подзащитным, иначе мы упустили бы сроки обжалования», - сказал Ханалиев, добавив, что статья 281.2 предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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