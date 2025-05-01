Дело азербайджанских оппозиционеров Аскерова и Мирзоева дошло до суда

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Суд в Азербайджане приступил к слушаниям по делу активистов Партии народного фронта Азербайджана Гюндуза Мирзоева и Заура Аскерова, обвиняемых в публичных призывах к свержению власти. Соратники активистов считают процесс политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", активисты Партии народного фронта Азербайджана Гюндуз Мирзоев и Заур Аскеров были задержаны 7 марта и взяты под арест на два месяца. Им инкриминируются "публичные призывы против государства" в социальных сетях. Однако их соратники заявили о фальсификации дела по политическим мотивам.

Начался судебный процесс по уголовному делу Заура Аскерова и Гюндуза Мирзоева, обвиняемых в открытых призывах к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане, к убийствам должностных лиц, гражданской войне и другим действиям преступного характера, сообщило сегодня издание Report.

На процессе под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. При проверке анкетных данных установлено, что Аскеров не окончил среднюю школу, не умеет читать и писать на латинице, а Мирзоев ранее был приговорен к трем годам лишения свободы условно по обвинению во вторжении в парламент в 2020 году.

Адвокат Аскерова Неймат Керимли подал ходатайство с просьбой поместить его подзащитного под домашний арест. Суд не удовлетворил это ходатайство, но разрешил Аскерову сидеть рядом со своими адвокатами во время судебного разбирательства.

Адвокат Мирзоева также просил отпустить его подзащитного под домашний арест, но прокурор выступил против этого, и суд поддержал прокурора, отказавшись удовлетворить ходатайство, пишет Oxu.Az.

Следующее судебное заседание назначено на 15 мая.

Его записи необоснованно квалифицируются как призывы к насильственному захвату власти.

Заур Аскеров ранее заявил, что не признает себя виновным. "Обвинение строится на основе выражений Аскерова в закрытой группе в WhatsApp*. Его записи необоснованно квалифицируются как призывы к "насильственному захвату власти". Но это были оценочные суждения. Аскеров критиковал власть и отмечал, что от действующего правительства не стоит ожидать перемен, потому необходимо формирование новой власти. Но это укладывается в свободу выражения, гарантированную Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав человека. Он не говорил, что смена власти должна произойти "насильственным путем", - подчеркнул адвокат подсудимого.

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