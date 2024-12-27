Кадыров объявил траур в Чечне спустя два дня после авиакатастрофы

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28 декабря станет в Чечне днем траура по погибшим в авиакатастрофе близ Актау, в республике будут отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил днем траура. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. Азербайджан будет добиваться от России признания ответственности за крушение самолета, хотя настойчивость не приведет к серьезным проблемам в двусторонних отношениях. Пока Баку демонстрирует недовольство неофициально, но при отсутствии реакции Москвы возможна дипломатическая реакция, уверены бакинские аналитики.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

28 декабря в Чеченской Республике объявлен траур в связи с крушением самолета Баку-Грозный, сообщило сегодня агентство "Чечня сегодня".

"В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», — процитировало агентство указ главы Чечни Рамзана Кадырова.

В день траура на всей территории Чеченской Республики приспустят Государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики. также рекомендуется организациям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура, говорится в сообщении.

Комментатор "Кавказского узла" ранее обратил внимание, что глава Чечни не спешит объявлять траур в республике в связи с авиакатастрофой самолета Баку-Грозный. "Кадыров ограничился всего лишь выражением слов соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines", - написал он 25 декабря.

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